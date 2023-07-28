Asgari ücret sonrası tüm maaşlar sil baştan! Yeni maaşlar artık buna göre hesaplanacak

Gelen haberler doğrultusunda asgari ücrete yapılan zamla beraber işçi ve memur olmak üzere diğer çalışanların eline geçen net ücretlerde etkilendi. Bununla beraber geçen yıl ocak ayında yapılan yeni vergi sistemi uygulaması hesaplamaları sil baştan yaptırdı.

İşçi ve memur tüm çalışanların vergiye tabi kazançları asgari ücrete kadar olan kısımdan gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuldu. Bu durumda asgari ücrete zam yapılmasıyla beraber ücretli olarak çalışanlara da vergi istisnası uygulanmaya başladı.





ASGARİ ÜCRETTE YENİ DÖNEM

Temmuz ayıyla beraber asgari ücrete yüzde 34 zam uygulanırken istisna edilen vergi tutarlarında artış gerçekleşti. Bunun üzerine asgari ücretin ne yönde ve nasıl etkileneceği merak konusu olu.

Ocak – Mayıs döneminde aylık 12 bin 75 TL, Haziran ayında da 11 bin 750 TL olan bu işçinin eline geçen net ücret Temmuz – Ağustos aylarında 11 bin 438 TL’ye düşecek, Eylül ayında 11 bin 766 TL, Eylül – Kasım aylarında 11 bin 863 TL, Aralık ayında da 11 bin 653 TL olacaktı.

Brüt ücretin 15 bin TL'ye sabitlenmesiyle işçi ücretleri üzerinden asgari ücret değiştirilmeyerek yıl boyunca 10.393 TL gelir vergisi, 455 TL damga vergisi olarak toplamda 10.848 TL vergi ödenmesi yapılacak.

Asgari ücretin artışıyla beraber aynı işçinin gelir vergisi 6.919 TL, damga vergisi 300 TL olarak yıllık toplam vergi tutarı 7.129 TL'ye düşürülecek.

İŞVERENE ETKİSİ NEDİR?

Vergi üzerinde ki değişikliklerle brüt ücreti 13.414 TL ve üzeri olan işçilerde geçerli kabul edildi. İşveren Temmuz ayıyla beraber hiç zam uygulanmamış olursa brüt ücret 15 bin TL olan işçinin eline net geçecek tutar 17.625 TL olarak maliyette farklılık olmayacak.