Asgari ücret zammı vatandaştan önce market etiketlerine yansıdı

Son dönemde Türkiye'de asgari ücretin belirlenmemesi ve beklenen zam oranlarının açıklanmaması üzerine zincir marketlerde, özellikle süt, yumurta, tereyağı gibi temel gıda ürünlerine zam gelmeye başladı. Vatandaşlar, dün aldıkları ürünleri bugün aynı fiyatla bulamadıklarını fark edince isyan etti. Ticaret Bakanlığı'na çok sayıda şikayet ulaştı. Bu şikayetlerin ardından Türkiye genelinde, özellikle İstanbul'da, marketlerde fiyat artışlarına yönelik denetimlere başlandı. İşte detaylar...





ASGARİ ÜCRET BELLİ OLMADAN MARKET ZAMLARI GELDİ

İstanbul'da yapılan incelemeler sonucunda, asgari ücrete henüz zam yapılmadan 306 ürünün ederinden daha fazla fiyatla satıldığı tespit edildi. Bu durum, tüketiciler arasında büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Kanal D haber ekibi, zincir marketlere giderek Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği denetimleri yerinde inceledi. Özellikle yumurta, süt, peynir, tereyağı gibi sofraların vazgeçilmezleri olan temel gıda ürünlerinde fiyat artışları dikkat çekti.





110 liraya satılan yumurtanın 124 liraya çıktığı, bir litre sütün fiyatının 39 lirayı aştığı belirlendi. Etiketinde 37,5 lira yazan kesme şekerin kasada 39 lira olarak alıcıya sunulduğu görüldü. Tüketicilerin özellikle asgari ücrete yapılan zam beklenirken bu ürünlerdeki fiyat artışlarına tepki göstermeleri, Ticaret Bakanlığı'nın da devreye girmesine sebep oldu. Vatandaşlar, bu fiyat artışlarının özellikle ekonomik zorluklar içindeki aileleri olumsuz etkilediğini ve temel gıda ürünlerine ulaşımı zorlaştırdığını dile getiriyor. Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu duruma daha fazla müdahale etmesi ve tüketicilerin mağduriyetini önleyici adımlar atması bekleniyor.