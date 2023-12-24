Asgari ücret zammına ek ilave zam haberi çalışanları heyecanlandırdı

2022 yılına kadar toplam %94; 2023 yılında toplamda yüzde 107 oranında artış olacağını vurgulayan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili açıklamasında 2024 yılı asgari ücret artışı rakamını verdi. Yüzde 50'lik artışın alt sınır olacağını belirten Erdursun, daha fazla artış talebinde bulundu. Peki, asgari ücret miktarı ne kadar artacak? Milyonlarca işçi ve emekli 2024'te ücret artışları için nefesini tutuyor. 16 milyona yakın emekli Ocak ayının başında açıklanacak olan ralık ayı enflasyon rakamını beklerken, işçiler ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı maaş artışına odaklanıyor. 2024 yılı asgari ücret artışının 31 Aralık 2023 tarihine kadar belirlenip Resmi Gazete'ye gönderilmesi gerekirken, gözler hafta yapılacak olan üçüncü toplantının sonucuna çevrilecek. Milyonlarca insan ise bu çerçevede "2024'te asgari ücret ne kadar artacak?" sorusunu merak ediyor. Sorulara cevap veren sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, artışın alt sınırının yüzde 50 olduğunu belirterek, "ek artış"ın detaylarına dikkat çekti.

“Asgari Ücret Artışı En Az Yüzde 50 Olacak”





Asgari ücret Ocak 2022'de %50,51 oranında artacak; Ocak 2023'te yüzde 54,66 artış yaşandığını vurgulayan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili açıklamasında 2024'te asgari ücrette en az yüzde 50 artış beklediğini söyledi. Erdursun, 2024 yılı asgari ücretin en az 17 bin ile 17 bin 500 TL arasında olacağını söyledi.

Asgari ücret 2022 yılına kadar toplam yüzde 94,62 oranında arttığını, 2023 yılında toplamda yüzde 107,24'lük bir artış elde edildiğini vurgulayan Erdursun, temmuz ayında daha fazla artış olmayacağını vurgulayarak, bu rakamlara eklemelerin yapılabileceğini kaydetti.

SON TARİH 31 ARALIK 2023!

Sosyal güvenlik uzmanı Erdursun'un asgari ücret artışına ilişkin açıklaması şöyle:

“Asgari ücret belirleme komitesi önümüzdeki hafta yapacağı toplantının ardından asgari ücreti belirleyecek. Asgari ücretin 31 Aralık'tan önce netleştirilmesi, belirlenmesi ve daha sonrasında da Resmi Gazete'de yayımlanacağı söyleniyor. 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak olan asgari ücret miktarının belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret Ocak 2022'de yüzde 50,51, Ocak 2023'te ise yüzde 54,66 arttı. 2024 yılı için bu yıl Ocak ayında en az yüzde 50 artış olacağına inanıyoruz.

2023 YILINDA ASGARİ MAAŞ ARTIŞ ORANI %107,24

Çünkü Ocak 2022'de yüzde 50,51'lik bir artış vardı. Temmuz'da ise yüzde 29,31'lik bir artış yaşandı. Ocak 2023'te yüzde 54,66 artış yaşanırken, Temmuz ayında yüzde 34 artış yaşandı. Yani toplam artış 2022 yılında yüzde 94,62, 2023 yılında ise yüzde 107,24 oldu.

“MİNİMUM 17 BİN-17 BİN 500 TL”

Şimdi hükümet yetkilileri artışın Ocak 2024'te uygulanacağını ancak Temmuz ayında bir artış olmayacağını söylüyor. Bu durumda kazancın yine de yüksek olması gerekir. Önceki yıllarda temmuz ayında zam yapılmış olmasına rağmen 2024 temmuz ayında artış olmayacağı söyleniyor. Bundan dolayı asgari ücretin yüzde 50 ya da yüzde 50'nin üzerinde artacağını ve asgari maaşın 17.000'den 17.000.500 civarı değişeceğini öngörüyoruz.

“DEVLET DESTEĞİ İKİYE KATLANACAK”

Devlet asgari ücrete de destek veriyor. Yaklaşık 500TL. Bu sayının daha da artacağına inanıyoruz. Binlerce TL’ye ulaşacağına inanıyoruz. Temmuz ayında fiyat artışlarının olmayışı da yenileme ihtiyacına işaret ediyor. Böyle bir durum gerçekleşebilir mi? Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda alınacak kararla bunu tüm Türkiye bilecek”