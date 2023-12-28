Asgari ücret zammını kuruşu kuruşuna bilmişti! Emekli maaş zammı tahmini şok etti

Gazeteci Cem Küçük asgari ücretin belirlenmesine bir gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Maliye Bakanlığı'na 17.000 TL için bütçe belirlenmesi talimatı verdiğini iddia etmişti. Asgari ücret 17,002 TL olarak açıklandı. Asgari ücretin açıklanması sonrasında gözler emekli maaş zammına çevrilmiş iken Cem Küçük'ten emekli zammı ile alakalı gelen açıklama herkesi şaşırttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile geçtiğimiz hafta görüşmesi sonrasında asgari ücret tahminlerinde bulunan Cem Küçük'ün tahmini birebir tutmuştu.





Bu sefer emekli maaşı ile alakalı açıklama yapan Cem Küçük, memur maaşlarının da çıkabileceği seviyeyi değerlendirdi. Ünlü gazetecinin tahminine göre en düşük memur maaşı 31 bin TL civarında seyredecek iken meslek meslek memur maaşlarını da değerlendirdi. En düşük öğretmen maaşının 39 bin lira olacağı tahmini ile birlikte polis maaşının 43 bin lira olacağını belirtti. Medya sektörü zamlarına da değinen Küçük, kimsenin mağdur olmaması adına en düşük bu oranda zam yapılması gerekliliğini bildirdi.

EMEKLİ MAAŞ ZAM TAHMİNİ

Asgari ücret tahmini tutan Cem Küçük memur maaşları tahminleri sonrasında emekli maaş zammı ile de alakalı açıklamalarda bulundu. Emekli maaşları ile alakalı aldığı duyumlar konusunda açıklama yapan Küçük; “En düşük emekli maaşı 11 bin 500 – 12 bin TL olacağını düşünüyorum. Emekliye yüzde 50’nin üzerinde zam yapılabilir. Prim günündeki adaletsizlik giderilecek” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun rakamı 16 bin lira olarak belirlediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi ile birlikte bin lira artış yapılacağını ve asgari ücretin 17 bin lira olacağını duyuran ünlü gazetecinin emekli ve memur maaşları ile alakalı açıklamaları da gündeme oturdu.