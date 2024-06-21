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Asgari ücrete ara zam detayı sızdırıldı! Ünlü ekonomist sürpriz tarih ve rakamı duyurdu

Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren gelişme! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 18:54
Asgari ücrete ara zam detayı sızdırıldı! Ünlü ekonomist sürpriz tarih ve rakamı duyurdu

Asgari ücretle ilgili yapılacak ara zam gelişmeleri ortaya çıktı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET ZAM GELİŞMELERİ

Milyonlarca asgari ücretli vatandaş Temmuz ayında yapılacak ara zamları beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücrete ara zam yapılmayacağını kesin bir dille paylaşmıştı. Ekonomist Evren Devrim Zelyut ise az miktarda da olsa bir zam yapılabileceğini belirtti. Zelyut açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Siyasi bir zincir kurulsun. Eğer zam yapılmazsa Özgür Bey meydanlara inerim dedi. Bir şart söyledi. Halk erken seçim talebinde bulunursa, halk beni zorlarsa bu noktada oyuna girerim dedi. Meydanlara indiği zaman şu işi bitirin talebi gelmeyecek mi? Geldiği zaman iktidar partisine karşı hadi erken seçim yapalım diyecek. Tayyip Bey erken seçime götürecek. Hayır böyle bir şey olmayacak. Tayyip Bey elinden ne kadar gelirse o kadar seçim çağrısına direnir. 

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Ama şöyle bir şey var, sonbahar enflasyonu yaz etkisi, baz etkisi geçtikten sonra. Bayram günü can sıkıcı bir şey söylemiş olacağım ancak sonbahar ve kış geçmiş sonbahar ve kıştan daha kötü olacak. Vergiyle, zamla alım gücü düşüyor. Fiyatlar kolay kolay deflasyona girmeyecek ve tam gaz yükselmeye devam edecek. Hükümetin enflasyon ve fiyatı düşürebilmek için iki alanda, tarım ve sanayide yapısal şekilde mal miktarını artıracak, şirketi verimli kılacak, fiyatlar genel düzeyi düşürecek tedbirler alındığı görülüyor. Ama faiz artışıyla bu iş olmaz. Er ya da geç bu baskıyla erken seçime yönelebilir. Tayyip Bey'in kurmayları bu durumu hesaplamıyor mu? Siyasi zincir, elbet bunu hesaplıyor. Bu anlamda belki ara bir zamla siz istediniz, normalleşme de var biz yaptık diyelim diye küçük zam yapılabilir. Eğer yapılmazsa, Türkiye'nin erken seçim sürecine yöneldiğini görebiliyorum.' 

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