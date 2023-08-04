Asgari ücretliler çileden çıkacak! Zam hayali hüsrana döndü: Maaşlar cebe girmeden kötü haber geldi

Hükümetin asgari ücret zammı için yeni başvurular başlattığı bildiriliyor. Hükümetin asgari ücreti yılbaşından itibaren yılda yalnızca bir kez artıracağı söyleniyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle hükümet asgari ücreti yılda iki kez artırdı. Ancak yönetim, geçiş döneminde asgari ücret artışlarının enflasyonist etkilerini sınırlamak amacıyla bu sayıyı 1'e indirilmesi yönünde karar aldı. Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele tedbirlerini yeni ve aynı zamanda da yüksek vergi artışlarıyla sürdürmekte ve yüksek enflasyonu kontrol altında tutmanın yeni yollarını aramaktadır. Nihayetinde işçilere seslenen şirket işçileri asgari ücret zammını değiştirmeye karar verdi. Bu değişikliğin amacı, asgari ücretin yılda iki kez artırılmasının yarattığı enflasyonist etkiyi kırmaktır.

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için bu adımın aslında çok gerekli söyleyen ekonomistlerin, ücretlerin yükseltilmesi konusundaki tek seçeneğe ilgi duyduğu görüldü. Sonuç olarak, tüm ücret artışlarını yönlendiren asgari ücret artışının bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonu engellememesi gerekiyor. Tedbirlerin, pazardaki ürün ve hizmet yelpazesindeki istikrarlı artışa ilişkin endişeleri gidermeyi amaçladığı söyleniyor.





2023'ÜN İKİNCİ ZAMMI HAZİRAN'DA VERİLDİ

22 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek olan 8.500 TL'lik yeni asgari ücreti açıkladı. 1 Temmuz 2023 itibarıyla asgari ücret bu yıl ikinci kez brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 olacak şekilde yükseltildi.

Asgari ücret enflasyonu nasıl etkiler?

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı enflasyon raporuna göre, yıl ortasında asgari ücrete yapılacak %34'lük artışın yıllık enflasyona %2,7 ile %4,1 aralığında etki etmesi bekleniyor. TCMB, asgari ücret üzerindeki 1 puanlık artışın ortanca ücreti 0,93 puan oranında artırdığını tespit etti.