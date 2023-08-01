Asgari ücretliler karalar bağlayacak! Duyan çıldırıyor: Beklentiler hüsrana dönüştü

Asgari ücret üzerinde yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının yeni asgari ücretinin 11.402 TL olduğunu belirtti. Bununla beraber asgari ücrete vergi muafiyeti, Beyaz Bayrak uygulaması, İstihdam yönelik teşvikler, deprem felaketi derken destekler arttırmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi ve işveren ayrımı yapmadan ortak akıl ve anlayış beraberliğinin yanında olduğunun altını çizdi.

Emekçiler başta olmak üzere tüm sektörlerde yapılan çalışmalarla enflasyona vatandaşı ezdirmeyeceklerini duyuran Işıkhan, asgari ücreti hem işçimizi memnun edecek hem istihdam koruyacak hem de üretimin devamlılığını sağlayacak düzeyde belirleneceğinin altınız çizdi.





ASGARİ ÜCRETTEN KÖTÜ HABER

2023 asgari ücrete Temmuz ayında zam gelirken güncel rakam 8.500 TL'den 11.402 TL olarak güncellendi. Bundan önce 2022 Ocak ayında asgari ücret ise 5.500 TL olarak hesaplarda yerini alıyordu. Seçim sonrasında Kabinenin toplanmasıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gelmesi ve Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan atanmasıyla farklılıklar yaşanmaya başlandı.

2022 yılından sonra her sene düzenli olarak ocak ve temmuz aylarında asgari ücrete zam gelirken dikkat çeken geişme yaşandı. Gelen haberler doğrultusunda asgari ücrete bundan sonra yılda iki defa zam gelmeyeceği yalnızca bir kere zam uygulanacağı bilgisi verildi.