Asgari ücretliye 4 bin TL'lik bayram kıyağı! Bakanlıktan çalışanları sevindiren karar

Uzun süredir maaş artışı bekleyen ve hükümetten olumlu yanıt alamayan asgari ücretli çalışanlar için bayram öncesi sevindirici bir sürpriz var. Ayın sonunu getirebilmek için mücadele eden asgari ücretliler için bayram ikramiyesi haberi geldi. Bu özel ödeme, Kurban Bayramı'ndan önce, tek seferlik olmak üzere, asgari ücretli çalışanların banka hesaplarına aktarılacak. Ve bu sadece asgari ücretliler için değil, aynı bölgede yaşayan tüm düşük gelirli aileler için de geçerli olacak. İşte, asgari ücretli çalışanlara yapılacak bayram ikramiyesinin detayları…

Kurban Bayramı'na Özel: Asgari Ücretlilere 4.000 TL İkramiye!



Türkiye'de ekonomik şartların giderek zorlaşmasıyla, asgari ücret alan çalışanlar da artık dar gelirli sınıfına dahil olmaya başladı. TÜRK-İŞ'in son raporlarına göre, açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıkmış durumda. Bu bağlamda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, asgari ücretli çalışanlara yönelik destek ödemeleri hayata geçirildi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamayla, asgari ücretlilere yönelik 4.000 TL tutarında bayram ikramiyesi verileceği müjdesi de verildi. İşte bu konuyla ilgili tüm detaylar…





Asgari Ücretlilere İkramiye Sürprizi

31 Mart yerel seçimler öncesinde yaşam maliyetlerinin artışı nedeniyle zorluk çeken ve ek zam talebinde bulunan asgari ücretli çalışanlar, bekledikleri zammı alamadılar. Seçim kampanyaları sırasında, adayların söz verdikleri konular arasında asgari ücretlilerin mali durumları da yer aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, seçim sonrası verdiği sözleri yerine getiriyor ve asgari ücretlilere yönelik bayram ikramiyesi vaadini gerçekleştiriyor. Bu özel ikramiye, Kurban Bayramı'ndan hemen önce, yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili hesaplara aktarılacak.

Denizli'de Asgari Ücretlilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı duyuruya göre, bayram ikramiyesinden ilk olarak çocuklu aileler yararlanacak. İkramiye için başvurular yarın itibarıyla başlayacak ve istekli asgari ücretli aileler, belediyeye şahsen müracaat ederek bu ödemeden faydalanabilecekler.

Asgari Ücretlilere Temmuz Ayında Zam Beklentisi

Asgari ücretli çalışanlar, geçim sıkıntılarına çözüm olarak zam taleplerini sıkça dile getiriyorlar. Ancak, hükümetin son açıklamalarına göre, Temmuz ayında asgari ücrete beklenen ara zam yapılmayacak. SGK uzmanlarından gelen farklı yorumlara rağmen, enflasyonun baz etkisiyle düşmesi sonrasında Eylül ayında bir zam beklentisi olabileceği öngörülüyor, fakat şu an için hükümetten bu yönde resmi bir açıklama gelmiş değil.