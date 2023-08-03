Asgari ücretliye büyük şok! Çoğunun daha maaş cebine girmedi: Hüsrana uğratan haber geldi

Ağırlaşan ekonomik sıkıntılar ve artan fiyatlar nedeniyle yılbaşından sene ortasına kadar yapılması planlanan asgari ücret zammı ortalığı karıştırdı. Ancak bu kararla birlikte yılın ortasında asgari ücret zammı geri çekildi. Önümüzdeki yıldan itibaren asgari ücrete ancak yıl başında zam yapılacağı açıkça belirtildi.

Bu kararın ekonomiye olan etkisi tartışılır ancak asgari ücretli çalışanların alım güçlerinde önemli bir etkisi olabilir. Bunun nedeni, asgari ücret artışının esnafları ürünlerin fiyatlarını yükseltmek için etkilemeye zorlaması ve bunun da daha yüksek enflasyona yol açabilmesidir. Ancak satın alma gücünün artması da ekonomik büyümede önemli bir göstergedir. Asgari ücret artışının tersine çevrilmesi satın alma gücünü artırıp ekonomiye olumlu etki yapacaksa değişiklik faydalı olacaktır.





Ancak asgari ücretle çalışanların maddi sıkıntılarını çözmek adına daha kapsamlı ve kalıcı önlemlerin alınması gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Satın alma gücü düşük olanların refah seviyelerinin yükseltilmesi de bir bütün olarak ekonominin sağlığı için de çok önemlidir.

Asgari ücret zammını geri çekip çekmemek bu nedenle tartışmaya açık ama önemli olan alım gücünü artırmak ve ekonomik sıkıntıları çözmek. Gelecekteki ekonomi politikalarının asgari ücretliler için parlak bir gelecek getirmesi umuluyor.