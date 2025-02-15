ASKON Başkanı Aydın'dan Sert Açıklama: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı

ASKON Genel Başkanı Aydın'dan Kritik Uyarı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, TÜSİAD Genel Kurulu'ndaki muhalefet partisi diliyle yapılan açıklamalara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Siyasetçilerin Rol Çalınmamalı

Aydın, 13. Dönem Yönetim Kurulu Çalıştayı'nda yaptığı açıklamada, "TÜSİAD Genel Kurulunda muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmaktır" ifadelerini kullandı. Bu söylemlerle birlikte, geçmişte yaşanan darbe dönemlerindeki tecrübeleri vurguladı.

Yaşanan Ekonomik Travmalar

Aydın, Türkiye'nin geçmişteki süreçlerde milyarlarca dolar kayba uğradığını belirterek, "Her defasında en az 10 yıl geriye götürüldü" dedi. Bu travmaları yaşarken sermayeye belirli bir renk biçildiğine dikkat çekti.

İyi Niyet Eksikliği

Aydın, günümüz Türkiye'sinde kalkınmanın sağlanması için katma değeri yüksek teknolojilere ve sürdürülebilir üretime odaklanılması gerektiğini vurguladı. İş insanlarının bu yönde kapasitesini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Aydın, "Yayımladıkları kitapta ekonomideki toparlanma ve güzel gidişat vurgulanıyor, ancak bu tür açıklamalar siyasetten rol çalmak anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Sonuç Olarak

Aydın, iş dünyasının bir temsilcisi olarak bu tür açıklamaların kamuoyuna iyi niyet taşımadığını ifade ederek, "Siyasetin, siyasilere bırakılması gerekiyor" dedi.