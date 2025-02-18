ASKON Başkanı Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda Mühendislik Öğrencilerine Çağrıda Bulundu

Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda mühendislik öğrencilerine iş hayatında ihtiyaç duyulan meslekler hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:21
ASKON Başkanı Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda Mühendislik Öğrencilerine Çağrıda Bulundu

Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Çanakkale'de düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, sanayi alanındaki ihtiyaçları dile getirdi. Aydın, "Tekstil, makine ve endüstri mühendisi arkadaşlarımıza işletmelerimizde çok ihtiyacımız var" dedi.

Kariyer Fuarı'nın Teması: Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuar, "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" mottosuyla 2. gün oturumlarıyla devam ediyor.

ASKON Genel Başkanı Aydın, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylüllü Üniversitesi gibi paydaşlarla birlikte gerçekleşen fuarın "Genç Girişimcilere Altın Tavsiyeler" oturumunda üniversite öğrencilerine kariyerine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere Tavsiyeler

Aydın, Türkiye'deki iyi üniversitelere ve yabancı dilin iş hayatındaki önemine değinerek, mühendislik mezunlarının iş bulma ve tecrübe konusunda yaşadıkları zorlukları da vurguladı. Önemli ölçüde tecrübe kazanmaları gerektiğinin altını çizen Aydın, 4 yıllık lisans döneminde kendi eksikliklerini kapatmaları için çeşitli yetenekler geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

“Mühendislik fakültesinde okuyan öğrencilerin 'pazarlamacılık' gibi alanlara yönelmeyi düşünmemeleri gerektiğine dikkat çeken Aydın, şunları söyledi: 'Tekstil, makine ve endüstri mühendisleri bizim için çok önemli'. Bugün sanayide çalışan oranının yüzde 40'dır. Çalışanların yüzde 60'ı hizmet sektörüne yöneliyor ve mühendislerimiz genelde sesli ortamlarda çalışma isteksizliği gösteriyor.”

Ara Eleman İhtiyacı ve Maaşlar

Aydın, iş dünyasında ara elemanların artık "aranan eleman" olarak değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, vinç operatörlerinin 2024 yılındaki ortalama maaşının 145 bin lira olacağı bilgisini paylaştı. "Bu ülkede sadece sanayi ile büyüyebiliriz" ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Aydın, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onların kariyer hedeflerine yönelik yönlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" mottosuyla düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, fuarda öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" mottosuyla düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" ikinci gün oturumlarıyla devam ediyor. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, fuarda öğrencilerle bir araya geldi.

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ASKON Başkanı Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda Mühendislik Öğrencilerine Çağrıda Bulundu

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