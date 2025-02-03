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ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Orhan Aydın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:27
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AA'nın Oylamasında

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılım gösterdi. Bu yılki oylama, birçok önemli fotoğrafın yarıştığı ve çeşitli kategorilerde değerlendirildiği bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü.

Orhan Aydın, bu etkinlikte yer alarak fotoğraf sanatını ve haberciliğin önemini vurguladı. AA'nın bu tür organizasyonlarının, toplumsal bilincin artmasına ve kaliteli gazeteciliğin desteklenmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Aydın, oylama sürecine katılan tüm fotoğrafçıları tebrik ederek, bu tür etkinliklerin sektör için ne kadar değerli olduğunu belirtti.

Oylama Hakkında Detaylar

Büyük bir katılımla gerçekleştirilen oylamada, jüri ve halk oylaması olarak iki aşamalı bir değerlendirme süreci yürütülecek. Tüm katılımcılara başarılar dileyen Aydın, etkinliğin başta gazeteciler olmak üzere tüm sanatseverler için önemli bir platform olduğunu sözlerine ekledi.

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