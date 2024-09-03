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Asmalı'dan Enflasyon Temalı Değerlendirme

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi için atılacak adımları destekliyoruz.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:18
Asmalı'dan Enflasyon Temalı Değerlendirme

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan Enflasyon Değerlendirmesi

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, enflasyonun düşük ve orta gelir gruplarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, bu sorunun tek haneli rakamlara düşürülmesi için atılacak her türlü adımın destekleneceğini açıkladı.

TÜİK Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında aylık bazda %2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %1,68 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %51,97, yurt içi üretici fiyatlarında %35,75 olarak belirlenmiştir.

Olumlu Gelişmeler

Asmalı, çekirdek enflasyondaki iyileşme ve yıllık üretici fiyatlarındaki artışın son 40 ayın en düşük seviyesine gerilmesiyle ilgili olumlu sinyaller aldıklarını belirtti. Ağustos ayına ait yıllık enflasyonun son 13 ayın en düşük seviyesine düşmesi, tedbirlerin etkinliğini ortaya koymaktadır.

Asmalı, "TÜFE'nin %51,97'ye gerilemesi, dezenflasyon sürecinin hızlanmakta olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, çekirdek enflasyonun toparlanması ve yıllık üretici fiyatlarındaki azalış, gelecekte olumlu gelişmelere kapı aralayabilir," şeklinde görüş bildirdi.

Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkiler

Enflasyonun 2 yıldan fazla bir süredir ülke gündeminin en üst sırasında yer almasının, gelir dağılımına olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Asmalı, MÜSİAD olarak bu sorunun çözümüne yönelik kararlılık gösterdiklerinin altını çizdi.

Asmalı, "Ekonomik güven ve istikrar ortamının, yeni Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde belirlenecek yapısal reformlarla desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Önümüzdeki dönemin, enflasyonda kalıcı bir düşüşün ve fiyat istikrarının sağlandığı bir dönem olmasını umut ediyoruz," dedi.

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