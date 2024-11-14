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ASML, 2030'a Kadar Satışlarını İkiye Katlamayı Hedefliyor

ASML, yapay zekadaki ivmeyle 2030'da satışlarını 44-60 milyar avro aralığına çıkarmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:59
ASML, 2030'a Kadar Satışlarını İkiye Katlamayı Hedefliyor

ASML, Yapay Zeka İvmesiyle Büyüme Hedefliyor

Avrupa'nın en değerli teknoloji şirketi olan ASML, yapay zekadaki gelişmeler sayesinde 2030 yılına kadar satışlarının 44 milyar avro ile 60 milyar avro arasında bir seviyeye ulaşmasını bekliyor. Bu, 2024'te tahmin edilen gelirlere göre neredeyse iki kat artış anlamına geliyor.

Büyüme Beklentileri ve Kar Marjları

ASML, 2030'a kadar yüzde 56 ile yüzde 60 arasında brüt kar marjı öngörürken, yıllık ortalama satış artışının yapay zeka destekli ekipmanlara olan talebin etkisiyle yüzde 8 ile yüzde 14 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yatırımlar ve Teknoloji Gelişimi

ASML Üst Yöneticisi Christophe Fouquet, şirketin büyümesinin ana nedeni olarak yarı iletkenleri aşırı ultraviyole ışığa maruz bırakan EUV sistemlerini gösterdi. Fouquet, “EUV teknolojisini gelecek 10 yıla taşıma kabiliyetimiz, ASML'nin yapay zeka fırsatına katkıda bulunarak önemli gelir ve karlılık büyümesi sağlamasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Çin ile İlişkiler ve ABD Kısıtlamaları

Elektronik cihazların en önemli unsurları olan çipleri üreten ASML, dünya çapında çip üretim ekipmanları imalatında önde gelen firmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Ancak, ABD'nin çip teknolojilerine yönelik getirilen kısıtlamalar, ASML'nin Çin'de zor bir iş ortamıyla karşılaşmasına neden oldu. Şirketin EUV makinelerini Çin'e ihraç etme izni hiçbir zaman verilmedi.

Son dönemde Hollandalı yetkililer, en gelişmiş modeller arasında yer almayan makineler için ihracat lisanslarını geri çekti ve bu durum, ASML için ciddi bir risk faktörü oluşturuyor. Şirket, satışları içinde Çin’in payının yarı yarıya düşmesini bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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