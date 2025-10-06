ASML Avrupa'nın En Değerli Şirketi: 3. Çeyrek Verileri

ASML, 3. çeyrek itibarıyla 375 milyar 760 milyon dolar piyasa değeriyle Avrupa'nın en değerli şirketi oldu; listede moda ve teknoloji öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:06
ASML Avrupa'nın En Değerli Şirketi: 3. Çeyrek Verileri

ASML liderliğinde Avrupa'nın en değerli şirketleri

MAHMUT ÇİL - Avrupa piyasalarında yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bölgenin en değerli şirketi, Hollandalı yarı iletken devi ASML oldu. Ocak-eylül döneminde ABD tarifeleri ve Ukrayna-Rusya Savaşı haber akışı piyasa yönünü etkilerken, şirketlerin finansman maliyetleri de dikkate değer değişiklikler gösterdi.

Piyasa görünümü ve finansman maliyetleri

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılbaşından bu yana üç temel politika faizinde toplam 100 baz puan gevşemeye gitmesi, şirketlerin finansman maliyetlerini düşürdü. Bu ortamda bölgenin en değerli şirketleri teknoloji, moda, finans, ilaç, kozmetik ve havacılık sektörlerinden oluştu.

En değerli 10 şirket ve piyasa değerleri

Bölgenin en değerli 10 şirketinden 3'ü Hollandalı, 3'ü Fransız, 2'si Alman, 1'i Danimarkalı ve 1'i İspanyol şirketlerden oluşuyor. Üçüncü çeyrek sonu verilerine göre öne çıkanlar:

1. ASML375 milyar 760 milyon dolar (Hollanda, Teknoloji) — %22,01

2. SAP311 milyar 190 milyon dolar (Almanya, Teknoloji) — %-3,55

3. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton306 milyar 460 milyon dolar (Fransa, Moda) — %-18,10

4. Prosus303 milyar 20 milyon dolar (Hollanda, Finans) — %56,30

5. Hermes255 milyar 610 milyon dolar (Fransa, Moda) — %-10,29

6. Novo Nordisk241 milyar 930 milyon dolar (Danimarka, İlaç) — %-44,79

7. L'Oreal231 milyar 310 milyon dolar (Fransa, Kozmetik) — %7,80

8. Siemens209 milyar 430 milyon dolar (Almanya, Teknoloji) — %21,55

9. Airbus181 milyar 270 milyon dolar (Hollanda, Havacılık) — %27,54

10. Inditex171 milyar 860 milyon dolar (İspanya, Moda) — %-5,38

Sektörlerde moda ve teknoloji ön planda

Listede moda ve lüks giyim markaları dikkat çekiyor: 10 şirketten 3'ü moda ve lüks giyim alanında faaliyet gösteriyor. LVMH 306 milyar 460 milyon dolar, Hermes 255 milyar 610 milyon dolar ve İspanya merkezli Inditex 171 milyar 860 milyon dolarlık piyasa değerleriyle öne çıktı.

Hisse performansları ve yılbaşından bu yana değişimler

Yılın son çeyreğine girerken en iyi performansı gösteren Prosus oldu; hisse fiyatı geçen yılın sonundan bu yana %56,30 yükselerek 59,94 avro seviyesine ulaştı. Prosus'un performansında Tencent hisselerindeki toparlanma ve gelişmekte olan pazarlara yapılan yatırımlar etkili oldu.

Prosus'u yıllık bazda en çok değer kazananlar arasında Airbus (%27,54) ve ASML (%22,01) takip etti. Ayrıca Siemens %21,55, L'Oreal %7,80 artış gösterdi.

Diğer yandan, Novo Nordisk hisseleri yılbaşından bu yana %44,79 düşerek 344,65 Danimarka kronu seviyesine geriledi. Şirket, eylül ayında kaynakları diyabet ve obezite alanındaki büyüme fırsatlarına yönlendirmek amacıyla yeniden yapılanma kapsamında 9 bin kişiyi işten çıkarma planını açıklamıştı. Novo Nordisk dünya çapında 78 bin 400 kişiyi istihdam ediyor.

Moda ve lüks giyim hisselerindeki geri çekilme de göze çarpıyor: LVMH hisseleri %18,10, Hermes %10,29 ve Inditex %5,38 değer kaybetti. SAP hisseleri ise aynı dönemde %-3,55 geriledi.

İLGİLİ HABERLER

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 yükseldi: Borsa İstanbul 10.897,75 puana çıktı
2
Bayraktar: Enerji Verimliliği Yatırımları 5 Yılda %50, 650 Milyar Dolar
3
Küresel Piyasalar Fed'in Faiz İndirimi Beklentileriyle Pozitif Seyretti
4
THY'nin Yeni Pilotları Mezun Oldu: Kadın Pilot Sayısı 50 Kat Arttı
5
Fed: Lisa Cook, Trump'ın Görevden Alma Girişimine Mahkemede İtiraz Edecek
6
TSKB Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yenilikçi Finansmanla Yol Alıyor
7
Türkiye ve Katar'dan Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Ortaklık Adımı

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza