ASML Avrupa'nın En Değerli Şirketi: 3. Çeyrek Verileri

ASML liderliğinde Avrupa'nın en değerli şirketleri

MAHMUT ÇİL - Avrupa piyasalarında yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bölgenin en değerli şirketi, Hollandalı yarı iletken devi ASML oldu. Ocak-eylül döneminde ABD tarifeleri ve Ukrayna-Rusya Savaşı haber akışı piyasa yönünü etkilerken, şirketlerin finansman maliyetleri de dikkate değer değişiklikler gösterdi.

Piyasa görünümü ve finansman maliyetleri

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılbaşından bu yana üç temel politika faizinde toplam 100 baz puan gevşemeye gitmesi, şirketlerin finansman maliyetlerini düşürdü. Bu ortamda bölgenin en değerli şirketleri teknoloji, moda, finans, ilaç, kozmetik ve havacılık sektörlerinden oluştu.

En değerli 10 şirket ve piyasa değerleri

Bölgenin en değerli 10 şirketinden 3'ü Hollandalı, 3'ü Fransız, 2'si Alman, 1'i Danimarkalı ve 1'i İspanyol şirketlerden oluşuyor. Üçüncü çeyrek sonu verilerine göre öne çıkanlar:

1. ASML — 375 milyar 760 milyon dolar (Hollanda, Teknoloji) — %22,01

2. SAP — 311 milyar 190 milyon dolar (Almanya, Teknoloji) — %-3,55

3. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton — 306 milyar 460 milyon dolar (Fransa, Moda) — %-18,10

4. Prosus — 303 milyar 20 milyon dolar (Hollanda, Finans) — %56,30

5. Hermes — 255 milyar 610 milyon dolar (Fransa, Moda) — %-10,29

6. Novo Nordisk — 241 milyar 930 milyon dolar (Danimarka, İlaç) — %-44,79

7. L'Oreal — 231 milyar 310 milyon dolar (Fransa, Kozmetik) — %7,80

8. Siemens — 209 milyar 430 milyon dolar (Almanya, Teknoloji) — %21,55

9. Airbus — 181 milyar 270 milyon dolar (Hollanda, Havacılık) — %27,54

10. Inditex — 171 milyar 860 milyon dolar (İspanya, Moda) — %-5,38

Sektörlerde moda ve teknoloji ön planda

Listede moda ve lüks giyim markaları dikkat çekiyor: 10 şirketten 3'ü moda ve lüks giyim alanında faaliyet gösteriyor. LVMH 306 milyar 460 milyon dolar, Hermes 255 milyar 610 milyon dolar ve İspanya merkezli Inditex 171 milyar 860 milyon dolarlık piyasa değerleriyle öne çıktı.

Hisse performansları ve yılbaşından bu yana değişimler

Yılın son çeyreğine girerken en iyi performansı gösteren Prosus oldu; hisse fiyatı geçen yılın sonundan bu yana %56,30 yükselerek 59,94 avro seviyesine ulaştı. Prosus'un performansında Tencent hisselerindeki toparlanma ve gelişmekte olan pazarlara yapılan yatırımlar etkili oldu.

Prosus'u yıllık bazda en çok değer kazananlar arasında Airbus (%27,54) ve ASML (%22,01) takip etti. Ayrıca Siemens %21,55, L'Oreal %7,80 artış gösterdi.

Diğer yandan, Novo Nordisk hisseleri yılbaşından bu yana %44,79 düşerek 344,65 Danimarka kronu seviyesine geriledi. Şirket, eylül ayında kaynakları diyabet ve obezite alanındaki büyüme fırsatlarına yönlendirmek amacıyla yeniden yapılanma kapsamında 9 bin kişiyi işten çıkarma planını açıklamıştı. Novo Nordisk dünya çapında 78 bin 400 kişiyi istihdam ediyor.

Moda ve lüks giyim hisselerindeki geri çekilme de göze çarpıyor: LVMH hisseleri %18,10, Hermes %10,29 ve Inditex %5,38 değer kaybetti. SAP hisseleri ise aynı dönemde %-3,55 geriledi.