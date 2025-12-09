DOLAR
ASO Başkanı Ardıç: Ankara-Portekiz Ticareti 2020'den 2024'e 41M'den 111M Dolara Yükseldi

ASO'nun Portekiz Ülke Günü'nde Ankara-Portekiz ticaretinin 2020'den 2024'e 41 milyon dolardan 111 milyon dolara çıktığı ve yeni yatırım fırsatları vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:10
Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen "Portekiz Ülke Günü" etkinliğinde, Türkiye ile Portekiz arasındaki ekonomik ilişkiler ve yatırım olanakları masaya yatırıldı. ASO'nun ev sahipliğinde ve Portekiz Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen program, iki ülke arasındaki ticari iş birliklerini güçlendirmeyi amaçladı.

Ardıç: Ticaret Hacmi Hızla Büyüyor

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, açılış konuşmasında Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacminin son yıllarda belirgin şekilde arttığını vurguladı. Ardıç, "Portekiz ile ticari ilişkilerimize Ankara özelinde baktığımızda da son yıllarda ticaret hacminin dikkat çekici bir şekilde arttığını görüyoruz. 2020 yılında 41 milyon dolar olan hacim, 2024 yılında yaklaşık iki buçuk kat artarak 111 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Ardıç, ülke düzeyinde de 2024 yılında Portekiz'e ihracatın 1,6 milyar dolar, ithalatın ise 1,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti ve Türk sanayicilerinin Portekiz'in sunduğu yatırım ve ortaklık fırsatlarından yararlanması gerektiğini ifade etti.

Ankara'da Dengeli ve Çeşitli Ticaret

Ardıç, Ankara özelinde ticaret verilerinin olumlu seyrettiğine dikkat çekti: "Geçen yıl Ankara’dan Portekiz’e gerçekleştirdiğimiz ihracat 58,3 milyon dolar, Portekiz’den ithalatımız ise 53,1 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. Ankara, son iki yıldır Portekiz ile ticarette fazla veren bir konuma gelmiştir."

İhracatta ağırlıklı sektörler olarak makine ve aksamları, elektrik-elektronik ekipmanlar, savunma ve havacılık ürünleri, kimyasallar, medikal ve optik cihazlar öne çıkarken; ithalatta mekanik cihazlar, motorlu taşıt parçaları, tekstil ürünleri, plastik ve kauçuk türevleri ile gıda ve içecek ürünleri yer aldı. Ardıç, bu tabloyu sektör çeşitliliği yüksek, dengeli ve istikrarlı bir yapı olarak nitelendirdi.

Portekiz'den Yatırım Daveti

Portekiz Ankara Büyükelçisi Virginia Pina ise Portekiz'in altyapı, enerji, savunma ve dijital dönüşüm gibi alanlarda yeni projelere açık olduğunu belirtti. Büyükelçi Pina, katılımcılara yönelik mesajında şunları söyledi: "Portekiz güvenli bir ülke. Portekiz'de iyi karşılanacağınızdan emin olabilirsiniz. Portekiz'e gelip yatırım yapmak isterseniz çok memnuniyet duyarız. Portekiz, Avrupa Birliği içerisinde büyük bir pazar ve ayrıca Amerika, Afrika, Orta Asya ve Kafkaslara açılan bir kapı. Biz, sizinle yatırım yapmaya hazırız."

Program kapsamında Portekizli yetkililer, ülkedeki ekonomik ortam, yabancı yatırımcılara yönelik teşvikler ve sektörel fırsatlar hakkında sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcı firmalar, Portekiz Ekonomi ve Ticaret Müsteşarlığı temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirme imkanı buldu.

ASO, düzenlediği ülke günü etkinlikleriyle üyelerinin dış pazarlara açılmasına katkı sağlamayı hedeflerken, Portekiz etkinliği özellikle Avrupa pazarına erişim fırsatları nedeniyle sanayicilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte dile getirilen değerlendirmelere göre, Portekiz'de planlanan büyük ölçekli altyapı ve yatırım projeleri Türk şirketleri için önemli iş hacmi yaratabilir.

