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ASO Başkanı Ardıç: Enflasyonla Mücadele Uzun ve Zorlu Bir Süreç

ASO Başkanı Seyit Ardıç, enflasyonla mücadelede rasyonel politikaların önemine vurgu yaptı ve 2025 için umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:00
ASO Başkanı Ardıç: Enflasyonla Mücadele Uzun ve Zorlu Bir Süreç

ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan Enflasyonla Mücadele Vurgusu

Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, enflasyonla mücadelenin uzun ve zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Ardıç, "Yeter ki rasyonel politikalar taviz verilmeden uygulanmaya devam etsin. Ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu altını kalın çizgilerle çizerek vurgulamak istiyorum," dedi.

Toplantının Detayları

ASO'nun aralık ayı meclis toplantısı, Oda binasında gerçekleştirildi. Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir'de meydana gelen mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

2025 için Umut Dolu Mesajlar

Gelecek yıl için belirlenen asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasını Türkiye'ye hayırlı dileklerini yineleyen Ardıç, 2025'in enflasyonla mücadelede başarıya ulaşarak toplumun refahının artacağı bir yıl olmasını temenni etti.

Küresel Ekonomik Risklere Dikkat Çekti

Küresel ticaret savaşlarının ithal girdi ve üretim maliyetlerini arttıracağına dikkat çeken Ardıç, "Gelişmiş ekonomilerin artan borç yükleri ve eskimiş altyapıları ile karşılaştıkları yapısal zorluklar, uzun vadeli büyüme hızlarını belirleyecektir," diye belirtti.

Dezenflasyon ve Durgunluk Sorunları

Sanayi sektöründeki durgunluğun, ihracat potansiyelini sınırladığını vurgulayan Ardıç, sanayi üretim endeksinin yıllık bazda 6 aydır gerilediğine dikkat çekti. Ekim ayında cari dengenin 1,9 milyar dolar fazla verdiğini ve bu iyileşmenin ithalat düşüşünden kaynaklandığını ifade etti.

Makroekonomik İstikrar ve Dijital Dönüşüm

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hedeflenen enflasyona yakınsamayla faiz indirimine başlayabileceğini belirten Ardıç, bunun makroekonomide istikrar sağlanması açısından önemli bir adım olabileceğini aktardı. Ayrıca, Türkiye'nin dijitalleşmeye ve iklim değişikliğine hızlı uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ardıç, "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın" uygulamasına geçişin 1 Ekim 2023'te başladığını hatırlatarak, 2025'in sanayiciler için kritik bir yıl olacağını belirtti. Orta akılla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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