ASO Başkanı Ardıç: Sanayi Yeniden Büyüyor, Savunma Sanayisi Öncü

İkinci çeyrek verileri değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Ardıç, büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelerek yıllık olarak %4,8 seviyesine ulaştığını belirtti.

Çeyreklik bazda büyümenin %0,7’den %1,6’ya yükselmesinin ekonomideki toparlanmayı gösterdiğini vurgulayan Ardıç, sanayi sektöründe ise aldıkları izlenimin aksine %6,1 büyüme gerçekleştiğini kaydetti.

Ardıç'ın değerlendirmesi şöyle: "Sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçmesi önemli. Sanayi sektöründeki büyümenin itici gücünün son dönemde büyük bir gelişim içinde olan savunma sanayisi olduğunu değerlendiriyorum. Özellikle emek yoğun sektörlerin güç kaybetmesi, sanayi sektöründe bir ayrışmanın olduğunu gösteriyor. Geleneksel sektörler zayıflarken yüksek teknolojili üretim yapan sektörler büyümeye öncülük ediyor. Bu durum, sanayi sektöründe bir dönüşümün olduğunu ortaya koyuyor. KOBİ ve geleneksel sektörlerimizin verimlilik artışıyla bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğunu bir kez daha görüyoruz."

Gayrisafi sabit sermaye yatırımlarının %8,8 artarken, makine ve teçhizat yatırımlarının bir önceki çeyreğe göre iki kattan daha fazla yükselerek %34,3 seviyesine geldiğini bildiren Ardıç, bu verilerin sanayinin gelecek dönemde daha da büyüyeceğine dair umutları artırdığını ifade etti.

Ardıç, devletin nihai tüketim harcamalarının bir önceki çeyrekte %1,9 artarken ikinci çeyrekte %5,2 azaldığını anımsatarak şunları kaydetti: "Bu durum enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için sık sık vurguladığımız kamuda tasarruf tedbirlerinin sonuçlarının alınmaya başladığını göstermesi açısından önemlidir."

Ardıç ayrıca, net dış talebin büyümeyi aşağı çektiğini, iç talepteki artışın ise büyümeyi artırdığını belirterek, "Orta ve uzun dönemde yapısal problemin çözümü, üretim yapımızı değiştirerek uluslararası rekabet gücümüzü artırmaktan geçiyor." dedi.