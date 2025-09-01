DOLAR
41,11 0,16%
EURO
48,24 -0,18%
ALTIN
4.587,62 -0,54%
BITCOIN
4.465.956,98 0,44%

ASO Başkanı Ardıç: Sanayi Yeniden Büyüyor, Savunma Sanayisi Öncü

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ikinci çeyrek büyümesinin yıllık %4,8 olduğunu, sanayinin %6,1 büyüdüğünü, savunma sanayisinin öne çıktığını ve kamuda tasarruf etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:33
ASO Başkanı Ardıç: Sanayi Yeniden Büyüyor, Savunma Sanayisi Öncü

ASO Başkanı Ardıç: Sanayi Yeniden Büyüyor, Savunma Sanayisi Öncü

İkinci çeyrek verileri değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Ardıç, büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelerek yıllık olarak %4,8 seviyesine ulaştığını belirtti.

Çeyreklik bazda büyümenin %0,7’den %1,6’ya yükselmesinin ekonomideki toparlanmayı gösterdiğini vurgulayan Ardıç, sanayi sektöründe ise aldıkları izlenimin aksine %6,1 büyüme gerçekleştiğini kaydetti.

Ardıç'ın değerlendirmesi şöyle: "Sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçmesi önemli. Sanayi sektöründeki büyümenin itici gücünün son dönemde büyük bir gelişim içinde olan savunma sanayisi olduğunu değerlendiriyorum. Özellikle emek yoğun sektörlerin güç kaybetmesi, sanayi sektöründe bir ayrışmanın olduğunu gösteriyor. Geleneksel sektörler zayıflarken yüksek teknolojili üretim yapan sektörler büyümeye öncülük ediyor. Bu durum, sanayi sektöründe bir dönüşümün olduğunu ortaya koyuyor. KOBİ ve geleneksel sektörlerimizin verimlilik artışıyla bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğunu bir kez daha görüyoruz."

Gayrisafi sabit sermaye yatırımlarının %8,8 artarken, makine ve teçhizat yatırımlarının bir önceki çeyreğe göre iki kattan daha fazla yükselerek %34,3 seviyesine geldiğini bildiren Ardıç, bu verilerin sanayinin gelecek dönemde daha da büyüyeceğine dair umutları artırdığını ifade etti.

Ardıç, devletin nihai tüketim harcamalarının bir önceki çeyrekte %1,9 artarken ikinci çeyrekte %5,2 azaldığını anımsatarak şunları kaydetti: "Bu durum enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için sık sık vurguladığımız kamuda tasarruf tedbirlerinin sonuçlarının alınmaya başladığını göstermesi açısından önemlidir."

Ardıç ayrıca, net dış talebin büyümeyi aşağı çektiğini, iç talepteki artışın ise büyümeyi artırdığını belirterek, "Orta ve uzun dönemde yapısal problemin çözümü, üretim yapımızı değiştirerek uluslararası rekabet gücümüzü artırmaktan geçiyor." dedi.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin İmalat PMI Ağustos 2025'te 49,4 ile Daralma Seyrini Sürdürdü
2
İTO: İstanbul'da Ağustos’ta Perakende %1,84, Toptan %2,56 Arttı
3
Spot Doğal Gazda 1000 metreküp Referans Fiyatı 14 bin 573 lira
4
4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'ne Öğrenciler Ücretsiz Katılacak
5
Spot elektrik fiyatları: Gün öncesi en yüksek 3 bin 399 lira
6
Avro Bölgesi'nde İşsizlik Temmuzda %6,2'ye Düştü — Eurostat
7
ASO Başkanı Ardıç: Sanayi Yeniden Büyüyor, Savunma Sanayisi Öncü

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu