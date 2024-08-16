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ASO Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyon Muhasebesi İşletmeleri Cezalandırıyor

ASO Başkanı Ardıç, enflasyon muhasebesinin işletmelere getirdiği vergi yüklerini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:51
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyon Muhasebesi İşletmeleri Cezalandırıyor

Enflasyon Muhasebesi Üzerine Değerlendirmeler

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, enflasyon muhasebesinin işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, "Öz kaynakları yetersiz olan ve borçlanmaya yönelen şirketler, satışa konu etmedikleri değerler üzerinden vergi ödemek zorunda kalıyorlar," dedi.

Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye

Birçok ülkede muhasebe standartları çerçevesinde enflasyon düzeltmelerinin yapıldığını belirten Ardıç, bu uygulamaların işletmeler üzerinde vergi etkisi yaratmadığını vurguladı. Türkiye'de ise durumun tam tersine, enflasyon düzeltmesinin vergi yükünü artırdığını ifade eden Ardıç, "Gelinen süreçte burada bir varlığın vergilendirilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor," diye ekledi.

Yeniden Değerlendirme Zamanı

Ardıç, bu durumun işletmeler üzerindeki olumsuz yansımalarına dikkat çekerek, "Kazanç üzerinden alınmak yerine varlıkları cezalandıran bir vergileme sistemi, işletmelerimizde telafisi güç zararlara yol açabilir. Bu uygulamanın gözden geçirilmesi, Anayasa'nın vergilendirme ilkelerine ve muhasebe esaslarına uygunluğunu sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır," dedi.

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