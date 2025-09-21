ASO'da Yapım İhaleleri Mevzuatındaki Değişiklikler Masaya Yatırıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde, Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) işbirliğinde düzenlenen toplantıda, yapım işleri ihaleleri mevzuatındaki güncel değişiklikler ayrıntılarıyla ele alındı. Etkinlik, Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda 'Yapım İşleri İhaleleri Mevzuatında Güncel Değişiklikler' başlığıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya ASO Başkanı Seyit Ardıç, KİK Başkanı Hamdi Güleç, ASO Meclisi üyeleri ve İNTES Başkanı Celal Koloğlu katıldı. Katılımcılar, mevzuatta yapılan düzenlemelerin uygulama boyutlarını ve sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Ardıç'ın Değerlendirmeleri

Seyit Ardıç, kamu ihalelerinin sanayiciler ve müteahhitler için ülkenin kalkınma vizyonunu doğrudan etkileyen stratejik bir unsur olduğunu vurguladı. Ardıç, mevzuat değişikliklerinin yatırım kararları, üretim planları ve rekabet gücü üzerinde belirleyici etkileri bulunduğuna dikkati çekti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: 'Kamu ihaleleri, sadece şirketlerin değil, aynı zamanda ülkemizin büyüme dinamiklerinin ve uluslararası rekabet konumunun da belirleyici unsurlarından biri.'

Ardıç, mevcut haliyle uygulanan fiyat farkı mekanizmasının sektörün yaşadığı maliyet artışlarını yeterince karşılamadığını belirterek, daha dinamik ve piyasa koşullarını yakından izleyen bir fiyat farkı formülü, gerçek maliyet artışlarını hesaba katan daha kapsayıcı endeksler ile belirsizlik dönemlerinde ek fiyat farkı veya tasfiye imkanı gibi koruyucu düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ek olarak Ardıç, TÜİK'in inşaat sektörüne özel bir veri seti oluşturması gerektiğini ve kamu ihalelerinde kullanılan şartnamelerde, Yerli Malı Belgesi düzenlemelerinde yer alan 'Ticaret Odası üyesi olması gerektiği' ifadesinin 'Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası üyesi olma' şeklinde düzenlenmesine ilişkin taleplerini iletti.

KİK ve İNTES'in Görüşleri

KİK Başkanı Hamdi Güleç, yapım işleri sözleşme mevzuatında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin kamu alım sistemine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Güleç, kamu alımlarını yalnızca hukuki bir çerçeve olarak değil, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan bir araç olarak gördüklerini ifade etti.

İNTES Başkanı Celal Koloğlu ise ihale mevzuatındaki son gelişmelere dikkat çekerek, EKAP'ta yapılan düzenlemelerle yeni bir döneme girildiğini söyledi. Koloğlu, kamu ihalelerinde planlama ve önceliklendirmenin artık tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, adil ve dengeli sözleşmelerin başarının temel unsuru olduğunu vurguladı.

Düzenlemelerin kamu alım sistemine katkı sağlaması bekleniyor; katılımcılar, yapılan değişikliklerin uygulamada etkinliğinin izlenmesi ve sektörel veri altyapısının güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.