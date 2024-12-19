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ASO'dan Gıda Sektörüne Nitelikli İş Gücü Yetiştirmek İçin İki Okul ile İşbirliği

Ankara Sanayi Odası, nitelikli iş gücü için iki meslek lisesi ile protokol imzaladı, staj ve istihdam fırsatları sunacak.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:05
ASO'dan Gıda Sektörüne Nitelikli İş Gücü Yetiştirmek İçin İki Okul ile İşbirliği

Ankara Sanayi Odası (ASO) İki Okul ile İşbirliği Projesini Başlattı

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü artırmak üzere önemli bir adım atarak, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolleri imzaladı.

ASO'dan yapılan açıklamalara göre, ASO Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi öncülüğünde yürütülen bu işbirliği, gıda teknolojisi programı bulunan iki okulda, sektör ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik olarak destek sağlayacak. Ayrıca öğrencilere staj ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları sunulacak.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Oda binasında gerçekleşen imza törenine, ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve ASO üyeleri katıldı.

Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, "Oda olarak okul-sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz. İki okulumuzla imzaladığımız protokollerle gıda sektörüne yönelik nitelikli iş gücü yetiştirmeye ve ülkemizin beşeri sermayesini güçlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Veli Karakuş ise bu protokolün, geleceğin teminatı olan gençlere yeni fırsatlar yaratacak bir adım olduğunu belirtti. Hasan Yıldırım da okul ve sanayi arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin önemine değindi.

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