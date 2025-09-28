ASO'dan Meslek Lisesi Bilişim Öğretmenlerine 'Üretken Yapay Zeka' Eğitimi

ASO, 1-2 Ekim'de meslek lisesi bilişim öğretmenlerine 'Üretken Yapay Zeka' eğitimi verecek; 100 öğretmen BTK Akademi ile güncel yapay zeka uygulamalarını derslerine entegre edecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:02
ASO'dan Meslek Lisesi Bilişim Öğretmenlerine 'Üretken Yapay Zeka' Eğitimi

ASO'dan 'Üretken Yapay Zeka' Eğitimi

Ankara Sanayi Odası (ASO), 35. Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi öncülüğünde meslek lisesinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerini geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla "Üretken Yapay Zeka Eğitimi" düzenliyor.

Program ve İşbirlikleri

Eğitim programı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) işbirliğiyle 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Amaç, meslek liselerindeki bilişim bölümü şeflerinin üretken yapay zekayı güvenli, etik ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu şekilde sınıf ortamlarına entegre edebilmesini sağlamak.

Katılımcılar ve Eğitim İçeriği

100 bilişim teknolojileri öğretmeni, BTK Akademi'nin uzman eğitmen kadrosu eşliğinde en güncel yapay zeka uygulamalarını deneyimleyecek. Katılımcılara, bu teknolojileri derslerine doğrudan aktarabilecekleri pratik yöntemler sunulacak.

Eğitim sonunda öğretmenlerin, yapay zeka tabanlı ders içerikleri, proje planları ve atölye çalışmaları geliştirme becerisi kazanmaları hedefleniyor. Böylece öğrencilerin hem teknolojiye uyum sağlaması hem de yaratıcı projelerle geleceğe hazırlanması sağlanacak.

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın Değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, gençlerin nitelikli eğitim almasının Türkiye'nin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ardıç, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmede meslek liselerinin stratejik bir rolü olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin çağın teknolojilerini yakından takip etmeleri, öğrencilerine aktarmaları ve gençlerimizi geleceğe hazırlamaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Üretken yapay zeka eğitimi de bu anlayışımızın somut bir yansımasıdır."

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tüylü Kekreçiçeği (Draba lasiocarpa) Türkiye florasına eklendi
2
Fed Belirsizliği Emtiaları Etkiliyor: Altın Rekorda, Gözler İstihdama
3
Sürdürülebilirlik Denetiminde Muafiyet Süresi 1 Yıl Uzatıldı
4
TF10000: Türkiye'nin Milli Turbofan Motoru 'Birkaç Yıl İçinde' Piyasada
5
TMSF İki Şirketi Satışa Çıkardı: Boyçelik Metal ve Serko Yay İhaleleri Başlıyor
6
2025 Yılı KİT Personel Alım Usulleri Belirlendi
7
VİOP'ta Ağustos Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı