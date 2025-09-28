ASO'dan Meslek Lisesi Bilişim Öğretmenlerine 'Üretken Yapay Zeka' Eğitimi

ASO'dan 'Üretken Yapay Zeka' Eğitimi

Ankara Sanayi Odası (ASO), 35. Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi öncülüğünde meslek lisesinde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerini geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla "Üretken Yapay Zeka Eğitimi" düzenliyor.

Program ve İşbirlikleri

Eğitim programı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) işbirliğiyle 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Amaç, meslek liselerindeki bilişim bölümü şeflerinin üretken yapay zekayı güvenli, etik ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu şekilde sınıf ortamlarına entegre edebilmesini sağlamak.

Katılımcılar ve Eğitim İçeriği

100 bilişim teknolojileri öğretmeni, BTK Akademi'nin uzman eğitmen kadrosu eşliğinde en güncel yapay zeka uygulamalarını deneyimleyecek. Katılımcılara, bu teknolojileri derslerine doğrudan aktarabilecekleri pratik yöntemler sunulacak.

Eğitim sonunda öğretmenlerin, yapay zeka tabanlı ders içerikleri, proje planları ve atölye çalışmaları geliştirme becerisi kazanmaları hedefleniyor. Böylece öğrencilerin hem teknolojiye uyum sağlaması hem de yaratıcı projelerle geleceğe hazırlanması sağlanacak.

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın Değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, gençlerin nitelikli eğitim almasının Türkiye'nin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ardıç, sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmede meslek liselerinin stratejik bir rolü olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin çağın teknolojilerini yakından takip etmeleri, öğrencilerine aktarmaları ve gençlerimizi geleceğe hazırlamaları için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Üretken yapay zeka eğitimi de bu anlayışımızın somut bir yansımasıdır."