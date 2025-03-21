AstraZeneca'dan Çin'de 2,5 Milyar Dolar Yatırım Kararı

AstraZeneca, Pekin'de AR-GE merkezi kurmak için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:46
AstraZeneca'dan Çin'de 2,5 Milyar Dolar Yatırım Kararı

İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çin'de 2,5 milyar dolarlık önemli bir yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bu yatırım Pekin'de bir AR-GE merkezi kurulması için gerçekleştirilecek.

AstraZeneca, bu yeni tesis ile birlikte Pekin'deki çalışan sayısını yaklaşık 1700'e çıkarmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, bu yatırımın sadece finansal bir taahhüt değil, aynı zamanda Pekin'deki birinci sınıf yaşam bilimleri ekosistemine ve yerel işbirliklerine atıfta bulunduğu vurgulandı.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot'un Açıklamaları

AstraZeneca Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Soriot, "Bu 2,5 milyar dolarlık yatırım, Pekin'deki yaşam bilimleri ekosistemine, işbirliği ve yeteneklere erişim için var olan kapsamlı fırsatlara olan inancımızı ve Çin'e bağlılığımızı yansıtıyor. Altıncı stratejik AR-GE merkezimiz, Pekin'deki en ileri biyoloji ve yapay zeka bilimi ile ortaklık kuracak. Bu merkez, yenilikçi ilaçların dünya çapındaki hastalara ulaşmasına yönelik küresel çabalarımızın kritik bir parçası olacak," ifadelerini kullandı.

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AstraZeneca'dan Çin'de 2,5 Milyar Dolar Yatırım Kararı

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