Asya Borsaları Japonya Hariç Pozitif: Nvidia Rallisi ve BoJ Endişesi

ABD çip rallisi Asya'ya yayıldı; Japonya Merkez Bankası beklentileri nedeniyle Japonya negatif ayrışıyor. Çin ve Hong Kong tatilde, işlem hacmi düşük.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:03
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD'deki yarı iletken hisselerindeki yükselişin bölge endekslerine taşınmasıyla Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor. Ancak Japonya, parasal sıkılaşma beklentilerinin artmasıyla negatif ayrışıyor.

Piyasalarda genel görünüm

Küresel piyasalarda karışık bir seyir var. Bunun arka planında, ABD'de federal hükümetin yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylamaması bulunuyor. Asya tarafında ise Çin ve Hong Kong Ulusal Gün nedeniyle kapalı olduğundan işlem hacimleri düşük seviyede seyretti; Çin piyasaları gelecek haftanın ortasına kadar kapalı kalacak.

Yarı iletkenlerin etkisi

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değerinin 4,5 trilyon doları aşması, Güney Koreli çip ve yarı iletken hisselerinde dikkat çeken bir yükseliş yarattı. Şu sıralarda SK Hynix hisseleri %3,60, Samsung Electronics hisseleri %2,50 değer kazandı.

Japonya'da para politikası endişesi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yapılan 'tankan' anketinde firmalar, ülkede TÜFE'nin gelecek 12 aylık dönemde %2,4 artacağını öngördü. Anket ayrıca imalat aktivitesinde artış beklentisi gösteriyor; bu gelişme, enflasyonla mücadele eden BoJ'un para politikası adımlarını etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar anket sonuçları sonrasında ülkede para politikasında sıkılaşma olasılığının yükseldiğini değerlendirirken, bu beklentiler Japonya piyasalarının bölge piyasalarından negatif ayrışmasına neden oluyor.

Veriler ve endeks hareketleri

Bölgedeki verilerde, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,5 olarak açıklandı. Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda %5,5'te tuttu.

Bunlarla birlikte Nikkei 225 endeksi %0,84 düşüşle 44.556 puandan kapanırken, Güney Kore Kospi endeksi %0,91 artışla 3.455,83 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının %0,8 üzerinde 80.899 puanda seyrediyor. Çin ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

