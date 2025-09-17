Asya Borsaları Karışık Seyirde: Fed Kararı ve Trump-Şi Görüşmesi İzleniyor

Asya borsaları Fed kararları ve siyasi belirsizlik öncesi karışık seyir izliyor

Asya piyasalarında işlem yapan yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı yönlendirmeleri beklerken kararsız bir görünüm hakim.

Küresel piyasalarda Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri sürse de, para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın parasal gevşemesine yönelik öngörülerin gelecek yıla da taşınabileceğine işaret ediyor.

Asya tarafında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesi yatırımcıların temkinli kalmak istemesi pay piyasalarını etkiliyor.

SMIC haberi ve bölgesel veriler

Öte yandan, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC), yerli üretim gelişmiş çip ekipmanlarıyla test sürecine başladığını duyurdu. Haber akışının ardından SMIC hisseleri yüzde 5'in üzerinde değerlendi.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayında dış ticaret dengesi 242,5 milyar yen (yaklaşık 1,6 milyar dolar) ile beklentilerin altında açık verdi.

Endekslerde son durum (kapanışa yakın)

Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 44.854 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 gerilemeyle 3.411 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.875 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 primle 26.910 puanda, Hindistan'da ise Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.688 puanda yer alıyor.