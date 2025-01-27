Asya Borsaları Karışık Seyrediyor: PMI Verileri ve Ekonomi Belirsizlikleri

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, Çin'de 49,1 gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin eşik değerin altında kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının belirsizliğiyle karışık bir seyir izliyor.

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler

Küresel piyasalarda Trump'ın Grönland ile ilgili söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortakları ile Kolombiya'ya ek gümrük vergisi getirebileceğine dair açıklamalar, borsalarda dalgalanmaların artmasına neden oldu. Gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın faiz kararlarına çevrildi.

Çin Merkez Bankası ve Ekonomik Politikalar

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticari tarifelerine yönelik belirsizlikler devam ederken, analistler yeni yönetimin dış politikasını yakından takip edeceklerini belirtiyorlar. Çin Merkez Bankası (PBoC), yaklaşan Bahar Bayramı öncesinde piyasalara 151 milyar yuan enjekte etti.

Ayrıca, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), hükümetin sermaye piyasasında endeks yatırımını artırmayı hedeflediğini açıkladı. Bu kapsamda, endeks fonlarının varlık tahsis işlevini güçlendirmek ve orta ile uzun vadeli fonların piyasaya daha kolay girmesine olanak sağlamak amaçlanıyor.

Piyasalardaki Güncel Durum

Analistler, Çin hükümetinin, Trump'ın göreve gelmesinin ardından artan ticari riskleri azaltmak adına teşvikler açıkladığını belirtiyor. Bugün açıklanan verilerde, Çin'de ocak ayı imalat sanayi PMI 49,1 ile beklentilerin altında kalırken, Japonya'da kasım ayına ilişkin öncü endeks 107,5 olarak belirlendi.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 39.611 puan seviyesinden kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 20.257 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.265 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 azalışla 75.543 puan seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de bugünden cuma gününe kadar, Çin'de ise yarından itibaren hafta boyunca tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmeyecek.