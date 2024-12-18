Asya Borsaları Karışık Seyrediyor: Yatırımcılar Fed ve BoJ Kararlarını Bekliyor

Asya borsaları, yeni işlem gününde karışık bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın bu akşam açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların yön arayışı dikkat çekmektedir.

Fed'in, bugün politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Ayrıca, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin, gelecek dönemdeki para politikasına dair önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

Asya'da yarın, Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın açıklayacağı para politikası kararları da kritik bir öneme sahip. BoJ'un politika faizini sabit tutması öngörülse de, ülkedeki enflasyonun son dönemde hızlandığı göz önünde bulundurulduğunda, sürpriz bir faiz artışı olasılığı da analistler tarafından değerlendiriliyor.

Bölgede, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ihracat, kasım ayında %3,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ithalat %3,8 azaldı. Böylelikle, kasım ayındaki dış ticaret dengesi ise 117,6 milyar yen açık verdi.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, enflasyonun önümüzdeki iki yılda istikrarlı olmasını beklediklerini açıkladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,5 düşüşle 39.178 puana gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,1 artışla 2.484 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,8 değer kazanarak 19.856 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,6 artarak 3.380 puandan işlem görmekte; Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,5 düşüşle 80.264 puandan işlem görmektedir.