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Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor, Hong Kong Hariç

Asya borsaları, Hong Kong hariç genel olarak negatif bir seyir izliyor. Fed’in faiz indirimlerinde temkinli yaklaşması satış baskısını artırıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:54
Asya Borsaları Negatif Seyir İzliyor, Hong Kong Hariç

Asya borsalarında, Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına dair yönlendirmeleri, satış baskısının güçlü kalmasına neden oluyor. Ayrıca, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırmakta.

ABD'de ekonominin sıcak kalmaya devam etmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulamalarıyla birlikte oluşan enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini yaratıyor. Bu durum, tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına ve dünya genelinde fonlama maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır.

Asya borsalarında da ABD'den gelen haber akışı ve Japonya ile Çin'deki ekonomik gelişmeler doğrultusunda, Hong Kong hariç negatif yönlü bir seyir gözlemleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da enflasyon kasım ayında tahminlere paralel olarak %2,9 oranında gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) dikkatle izlediği çekirdek enflasyon ise, aynı dönemde %2,4 seviyesinde belirlendi. Bu gelişme, bankanın gelecek yıl faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirse de dolar/yen paritesi 157 seviyesine yakın seyrederken dikkat çekiyor.

Diğer taraftan, Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasa beklentilerine uygun olarak 1 yıllık kredi faiz oranını %3,10 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranını da %3,60'ta sabit tuttu.

Söz konusu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,2 düşüşle 39.078 puana gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,3 azalarak 2.404 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu anki verilere göre, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %0,2 değer kazanarak 19.785 puana, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,8 düşüşle 3.367 puana gerilerken, Hindistan'da Sensex endeksi de %0,2 değer kaybıyla 79.071 puandan işlem görmekte.

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