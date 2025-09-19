Asya Borsaları Negatif: Trump-Şi Görüşmesi Öncesi Satış Baskısı

Trump-Şi görüşmesi öncesi Asya borsaları satış ağırlıklı seyrediyor; BoJ kararı, Japonya TÜFE verileri ve bölge endekslerindeki düşüşler izleniyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:25
Asya Borsaları Negatif: Trump-Şi Görüşmesi Öncesi Satış Baskısı

Asya Borsaları Negatif: Trump-Şi Görüşmesi Öncesi Satış Baskısı

Piyasalar Görüşme Öncesi Temkinli

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesi satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. Yatırımcılar, görüşme sonrası yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

Fed Etkisi ve Bölgesel Tepkiler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi etkisinin ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık seyrederken, Asya tarafında negatif görünüm dikkat çekiyor.

Bu ortamda, piyasaların odak noktalarından biri de bugün açıklanan Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları oldu. BoJ, politika faizini beklentiler doğrultusunda %0,5 seviyesinde sabit tuttu. Karar 7'ye karşı 2 oyla alınırken, iki üye faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Banka ayrıca, Japonya ekonomisinde bazı zayıflıkların görülmesine rağmen ekonominin ılımlı şekilde toparlandığını belirtti ve piyasaya yılda 330 milyar yen tutarında borsa yatırım fonu (ETF) satacağını duyurdu.

Enflasyon Verileri ve Endeks Hareketleri

Bölgede açıklanan veriler, Japonya'da enflasyonun yavaşladığını gösterdi. Ülkede, ağustos ayı TÜFE yıllık %2,7, çekirdek enflasyon ise yıllık %2,7 olarak beklentilerin altında gerçekleşti. Buna karşılık temmuz ayında TÜFE ve çekirdek TÜFE yıllık %3,1 artış göstermişti.

Kapanışa yakın verilerde, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 45.016 puan seviyesinde bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 3.437 puan seviyesinde seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 3.826 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 26.504 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 82.554 puanda bulunuyor.

Yatırımcılar, Trump ile Şi Cinping arasındaki görüşme ve sonrasında yapılacak açıklamaların piyasalara yön verebileceğini değerlendiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Piyasalar Karışık Seyir: Fed Faiz İndirimi ve Piyasa Tepkileri
2
Hazine ve Maliye Bakanlığı kesinleşen vergi ve ceza borcu listelerini açıklayacak
3
Brent petrol 66,83 dolar: Fed kararı ve ABD talep endişeleri fiyatları baskılıyor
4
VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Düşüşle Başladı
5
Asya Borsaları Negatif: Trump-Şi Görüşmesi Öncesi Satış Baskısı
6
Dolar 41,3870 ve Euro 48,7610 — İstanbul Serbest Piyasada Açılış
7
Altının gramı 4 bin 861 lirada — Çeyrek 8 bin 142, Cumhuriyet 32 bin 819

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)