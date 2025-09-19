Asya Borsaları Negatif: Trump-Şi Görüşmesi Öncesi Satış Baskısı

Piyasalar Görüşme Öncesi Temkinli

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesi satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. Yatırımcılar, görüşme sonrası yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

Fed Etkisi ve Bölgesel Tepkiler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi etkisinin ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık seyrederken, Asya tarafında negatif görünüm dikkat çekiyor.

Bu ortamda, piyasaların odak noktalarından biri de bugün açıklanan Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları oldu. BoJ, politika faizini beklentiler doğrultusunda %0,5 seviyesinde sabit tuttu. Karar 7'ye karşı 2 oyla alınırken, iki üye faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Banka ayrıca, Japonya ekonomisinde bazı zayıflıkların görülmesine rağmen ekonominin ılımlı şekilde toparlandığını belirtti ve piyasaya yılda 330 milyar yen tutarında borsa yatırım fonu (ETF) satacağını duyurdu.

Enflasyon Verileri ve Endeks Hareketleri

Bölgede açıklanan veriler, Japonya'da enflasyonun yavaşladığını gösterdi. Ülkede, ağustos ayı TÜFE yıllık %2,7, çekirdek enflasyon ise yıllık %2,7 olarak beklentilerin altında gerçekleşti. Buna karşılık temmuz ayında TÜFE ve çekirdek TÜFE yıllık %3,1 artış göstermişti.

Kapanışa yakın verilerde, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 45.016 puan seviyesinde bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 azalışla 3.437 puan seviyesinde seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 3.826 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 26.504 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 82.554 puanda bulunuyor.

Yatırımcılar, Trump ile Şi Cinping arasındaki görüşme ve sonrasında yapılacak açıklamaların piyasalara yön verebileceğini değerlendiriyor.