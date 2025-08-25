DOLAR
Asya borsaları Powell mesajı sonrası pozitif seyredecek

Powell'ın Jackson Hole'daki güvercin mesajı sonrası Asya borsaları haftaya pozitif başladı; BoJ Başkanı Ueda ve Japonya tahvil faizi yakından izleniyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 09:54
Asya borsaları Powell mesajı sonrası pozitif seyredecek

Asya borsaları Powell mesajı sonrası pozitif seyir izliyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta cuma günü Jackson Hole'daki güvercin tondaki mesajlarının ardından haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izliyor.

Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşma sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler güç kazandı. Powell'ın parasal gevşeme sürecine yönelik iyimser mesajlarının ardından Asya borsalarında alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın aynı etkinlikte yaptığı değerlendirmeler de yakından takip edildi. Ueda, "iş gücü sıkıntısının ülke ekonomisinin karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri haline geldiğini" belirtti.

Japonya tahvil piyasasında ise satıcılı seyir dikkati çekti. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,62 ile yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Bölgede yeni haftada yoğun bilanço gündemi öne çıkıyor. Çin merkezli BYD ve Alibaba başta olmak üzere çok sayıda şirketin finansal sonuçları takip edilecek.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayına ilişkin öncü endeks 105,6'ya gerilerken, bu veri mayısta 106,1 düzeyindeydi. Ülkede eş zamanlı endeks de 116,8'den 116,7'ye düştü.

Piyasa kapanışları ve endeksler

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 artışla 42.814,50 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,30 yükselişle 3.209,86 puandan kapandı.

Şu sırada Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 kazançla 3.875 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 primle 25.930 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 81.614 puandan işlem görüyor.

