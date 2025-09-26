Asya Borsaları Trump'ın Tarifesiyle Negatif Seyrediyor

Piyasalarda endişe: Yeni tarifeler ve Fed belirsizliği

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarife kararlarının etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Trump, 1 Ekim'den itibaren ABD'de üretim tesisi kurmayan şirketlerin bazı ürünlerine ek gümrük vergileri uygulanacağını duyurdu.

Açıklanan tarifeler arasında; markalı veya patentli ilaç ürünlerine yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlara ise çeşitli oranlarda gümrük vergisi yer alıyor. Kararın Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Avustralya gibi ülkelerdeki şirketleri etkilemesi bekleniyor ve özellikle ilaç hisselerinde kayıplar görüldü.

Ayrıca, ABD'de dün açıklanan güçlü büyüme verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili faiz indirim beklentileri zayıfladı. Hem yeni tarife kararı hem de Fed’e ilişkin belirsizlikler, Asya’daki risk iştahını törpüledi.

Ekonomik veriler ve hava koşullarının etkisi

Japonya'da enflasyon görünümüne ilişkin çerçeve çizen Tokyo TÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 2,5 yükselerek beklentilerin altında kaldı.

Bununla birlikte, bir süredir bölgenin odağında olan Süper Tayfun Ragasa Hong Kong'da etkisini yitirdi. Tayfun, dün sabah saatlerinden itibaren Çin'in güney kıyılarını etkilemeye başladı; Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçilmişti. Tayfun nedeniyle bölgede 1000'den fazla uçak seferi iptal edilmiş ve bazı tren seferleri durdurulmuştu.

Piyasa kapanışları

Bu gelişmelerle bölge borsalarında sert dalgalanmalar görüldü: Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,45 azalışla 3.386,05 puandan kapandı; Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,80 düşüşle 45.390 puandan kapandı.

Diğer piyasalar da geriledi: Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 3.834 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 26.345 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 ekside 80.703 puanda seyrediyor.