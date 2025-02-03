Asya Borsaları Trump Tarifeleriyle Negatif Seyir İzliyor

Asya Borsalarında Satış Baskısı

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi kararı sonrası satış ağırlıklı bir seyir söz konusu. Bu gelişmeler, uluslararası piyasalarda yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Küresel Ticaretin Etkileri Merak Ediliyor

4 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan ek gümrük vergileri ve Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağı benzer tarifelerin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte. Kanada ve Avrupa Birliği'nden gelecek olası yanıtlar, piyasaların yönünü belirlemede önemli bir rol oynayabilir.

Çin'in Tepkisi ve Piyasa Beklentileri

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin tek taraflı olarak artırdığı gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğini belirtirken, Pekin yönetiminin Trump ile bir anlaşma yapma hazırlığında olduğu bildirildi. Analistler, Çin Yeni Yılı tatili sonrası piyasaların açılacağının ve ek gümrük vergilerinin Çin iç piyasasında önemli yansımalarının görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Asya Borsası Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayı imalat sanayi PMI 48,7 olarak belirlenirken, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,1 ile beklenenin altında kaldı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 düşüşle 38.541 puandan, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 2,5 azalışla 2.454 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 20.119 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 76.946 puandan seyrediyor. Çin'de ise piyasalar tatil sebebiyle kapalı durumda.