DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,11 -0,13%
ALTIN
2.857,97 -1,11%
BITCOIN
2.170.699,88 -0,89%

Asya Borsalarında Alıcılı Seyir: Japonya Öne Çıkıyor

Asya borsalarında özellikle Japonya'da alıcılı bir seyir görülürken, Çin piyasaları ise gerileyerek dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:47
Asya Borsalarında Alıcılı Seyir: Japonya Öne Çıkıyor

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsaları, Çin hariç genel olarak olumlu bir hava içindedir. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört yıl aradan sonra yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında yumuşak iniş beklentileri artmış durumda.

Japonya'nın Faiz Kararı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranını sabit tutarak %0,25 seviyesinde bırakma kararı aldı. Bankanın açıklamasında, Japonya ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiğine ve ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle enflasyon baskılarının hafiflediğine dikkat çekildi.

Analistlerin Görüşleri

Finans analistleri, gün içerisinde BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamalardan bankanın gelecekteki hareketleri ile ilgili önemli sinyaller alınabileceğini belirtiyor.

Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %3, Çekirdek TÜFE ise %2,8 artış gösterdi. Bu rakamlar, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Çin'deki Gelişmeler

Dolar/yen paritesi, önceki işlem gününde 142,6 seviyesinden kapanırken, yeni gün itibarıyla 141,9 seviyesinde işlem görmektedir. Öte yandan, Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları sabit kaldı. 1 yıllık kredi faizi %3,35, 5 yıllık kredi faizi ise %3,85 seviyelerinde kaldı.

Çin Piyasaları ve Hong Kong

Fed'in yaptığı faiz indirimi sonrası Çin'deki kredi faiz oranlarında değişiklik olmaması sonucunda bazı analistler, Çin borsa endekslerinde satış baskısının arttığını ifade etmekte. Hong Kong, ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gösterge faizinde benzer bir kesintiye gitti.

Borsa Performansları

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,5 artışla 37.723 puana ulaştı. Güney Kore'de Kospi endeksi %0,5, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi ise %0,9 kazançla sırasıyla 2.593 ve 18.174 puanda işlem görüyor. Hindistan'daki Sensex endeksi ise %1,1 artış göstererek 84.126 puana yükseldi. Öte yandan, Çin'deki Şanghay bileşik endeksi %0,4 gerileyerek 2.724 puana düştü.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağustos 2023'te Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi
2
Brent Petrol Fiyatı 74,78 Dolar Seviyesinde
3
Ağustos 2023: Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanmaları
4
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuzda Artış Gösterdi
5
Eylülde Tüketici Güveni Yüzde 2,4 Arttı
6
Ağustos 2023'te Türkiye'de Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları
7
Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı