Asya Borsalarında Alıcılı Seyir: Japonya Öne Çıkıyor

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsaları, Çin hariç genel olarak olumlu bir hava içindedir. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört yıl aradan sonra yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında yumuşak iniş beklentileri artmış durumda.

Japonya'nın Faiz Kararı

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faiz oranını sabit tutarak %0,25 seviyesinde bırakma kararı aldı. Bankanın açıklamasında, Japonya ekonomisindeki toparlanmanın devam ettiğine ve ithalat fiyatlarındaki gerilemeyle enflasyon baskılarının hafiflediğine dikkat çekildi.

Analistlerin Görüşleri

Finans analistleri, gün içerisinde BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamalardan bankanın gelecekteki hareketleri ile ilgili önemli sinyaller alınabileceğini belirtiyor.

Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %3, Çekirdek TÜFE ise %2,8 artış gösterdi. Bu rakamlar, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Çin'deki Gelişmeler

Dolar/yen paritesi, önceki işlem gününde 142,6 seviyesinden kapanırken, yeni gün itibarıyla 141,9 seviyesinde işlem görmektedir. Öte yandan, Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları sabit kaldı. 1 yıllık kredi faizi %3,35, 5 yıllık kredi faizi ise %3,85 seviyelerinde kaldı.

Çin Piyasaları ve Hong Kong

Fed'in yaptığı faiz indirimi sonrası Çin'deki kredi faiz oranlarında değişiklik olmaması sonucunda bazı analistler, Çin borsa endekslerinde satış baskısının arttığını ifade etmekte. Hong Kong, ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından gösterge faizinde benzer bir kesintiye gitti.

Borsa Performansları

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,5 artışla 37.723 puana ulaştı. Güney Kore'de Kospi endeksi %0,5, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi ise %0,9 kazançla sırasıyla 2.593 ve 18.174 puanda işlem görüyor. Hindistan'daki Sensex endeksi ise %1,1 artış göstererek 84.126 puana yükseldi. Öte yandan, Çin'deki Şanghay bileşik endeksi %0,4 gerileyerek 2.724 puana düştü.