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Asya Borsalarında Belirsizlik Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir görülürken, yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:05
Asya Borsalarında Belirsizlik Devam Ediyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya pay piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar için belirsizlik yaratıyor. Küresel piyasalardaki yoğun veri öncesi, yatırımcıların temkinli tavırları varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Teknoloji Hisselerinde Satış Baskısı

Analistler, Asya'daki teknoloji hisselerine yönelik artan satış baskısının piyasanın genel yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade ediyorlar.

Çin ve Japonya Ekonomisindeki Endişeler

Çin ekonomisine dair endişeler ve Japonya'daki sürdürülen faiz artırımları tahminleri, bölgedeki risk algısını beslemeye devam ediyor.

Piyasa Göstergeleri

Bu gelişmeler doğrultusunda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,22 artışla günü 38.371 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi %0,4 değer kazanarak 144,6 seviyesine ulaştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 2.689 puanda işlem görüyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise %0,9'luk bir azalışla 17.715 puana geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,4 değer kaybıyla 2.840 puanda kalırken, Hindistan'da Sensex endeksi %0,3 artışla 81.940 puanda yer alıyor.

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