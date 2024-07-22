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Asya Borsalarında Belirsizlikler ve Ekonomik Müdahale

Asya borsaları, ABD seçim belirsizlikleri ve Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle karışık bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:47
Asya Borsalarında Belirsizlikler ve Ekonomik Müdahale

Asya Borsaları Karışık Bir Seyir İzliyor

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir atmosferde hareket ediyor. Analistler, bu belirsizliğin nedeninin ABD Başkanı Joe Biden'ın siyasi arenasındaki gelişmeler olduğuna dikkat çekiyor.

Çin Ekonomisi ve Faiz İndirimleri

Çin Merkez Bankası (PBoC), resesyon endişeleri doğrultusunda ülke ekonomisini desteklemek amacıyla 1 ve 5 yıllık borçlanma faiz oranlarını 10 baz puan düşürerek sırasıyla %3,35 ve %3,85 seviyelerine indirdi.

Döviz Kurları ve Japonya Pay Piyasaları

Dolar/yen paritesi, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından %0,5 düşerek 156,6 seviyesine geriledi. Bu durum, Japonya hisse senedi piyasasında satış baskısına yol açtı.

Piyasa Sonuçları

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1,16 azalarak 39.599 puana, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %1,14 düşüşle 2.763 puana geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,9 artışla 17.560 puana, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,7 düşüşle 2.960 puana, Hindistan'da ise Sensex endeksi yatay seyirle 80.610 puana ulaşmış durumda.

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