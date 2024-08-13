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Asya Borsalarında Dalgalı Seyir

Asya borsaları karmaşık bir yön arayışında, Japonya'nın olumlu seyri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:58
Asya Borsalarında Dalgalı Seyir

Asya Borsalarında Dalgalı Seyir

Asya piyasaları karışık bir görünüm sergiliyor. Dünya genelindeki enflasyon endişeleri yerini resesyon korkusuna bırakırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonominin 'yumuşak iniş' yapabileceğine dair umutlar varlık fiyatlarında dalgalanmaları sınırlıyor.

Piyasa Beklentileri

Bugün ve yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine gidecek mi sorusu piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Japonya Piyasalarında Olumlu Gelişmeler

Asya'da yön arayışı sürerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif bir seyir izliyor. Bugün kaydedilen yükselişle, bir hafta önce yaşanan %12,4'lük kaybı telafi ediyor. Dolar/yen paritesinin 148 seviyelerine yaklaşması bu duruma önemli katkı sağladı.

İhracatçılar İçin Rekabet Avantajı

Analistler, Japonya'daki döviz kurunun güçlenmemesinin ülkenin ihracatçı şirketlerine rekabet avantajı sağlayabileceğini belirtiyor. Böylece şirket gelirleri üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor ve bu durum risk iştahını artırıyor.

Üretici Fiyat Endeksi Verileri

Diğer yandan, Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda %3 ile beklentilerin altında kalmıştı. Bu verinin, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika alanını daraltabileceği belirtiliyor.

Endeks Değerleri

Dolar/yen paritesi %0,45 artarak 147,9 seviyelerine yükselirken, Nikkei 225 endeksi %3,45 artışla 36.232 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi %0,12'lik değer kazanımıyla 2.621 puanda, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi ise %0,1 artışla 17.130 puanda yer aldı. Bununla birlikte, Çin'de Şanghay Kompozit endeksi %0,2 düşüşle 2.850 puanda, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,1 değer kaybıyla 79.550 puanda işlem görüyor.

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