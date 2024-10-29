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Asya Borsalarında Dalgalı Seyir

Asya borsaları, ABD'deki makroekonomik verilerin beklenmesiyle karışık bir görünüm sergiliyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:56
Asya Borsalarında Dalgalı Seyir

Asya Borsalarında Dalgalı Seyir

Asya borsalarında karışık bir görünüm hakim. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanacak yoğun makroekonomik veri takviminin öncesinde belirsizlikler artıyor.

Japonya'da Siyasi Gelişmeler

Japonya'daki iktidar partisinin (Liberal Demokrat Parti - LDP) 2009'dan beri ilk kez Temsilciler Meclisi'nde (Şuugiin) çoğunluğu kaybetmesinin ardından Başbakan İşiba Şigeru, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını "seçmenlerin verdiği ağır bir karar" olarak değerlendirdi.

İşiba, konuşmasında muhalefet partileriyle bazı politik konular üzerinde müzakere etmeye istekli olduğunu belirtirken, yeni kabine oluşturulurken diğer partilerden destek alma olasılığını da gündeme getirdi.

Döviz ve Endekslerdeki Hareketlilik

Bu gelişmelerle birlikte, dolar/yen paritesi dün yüzde 0,2 artışla 153,3 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde ise yüzde 0,3'lük bir düşüşle 152,9 seviyesine geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre eylül ayı işsizlik oranı yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının yatırımcıların ilgisini çektiğine dikkat çekiyor.

Asya Endeksleri Üzerindeki Etkiler

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 38.882 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.616 puandan işlem gördü. Ancak Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 3.293 puana gerilerken, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 0,4 primle 20.688 puandan kapandı. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle 79.718 puandan işlem görüyor.

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