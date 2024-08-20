Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Gözlemlenen Karışıklık

Asya pay piyasaları, bu sabah itibarıyla karışık bir seyir izlemekte. Küresel borsa piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü gerçekleştireceği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine dair olumlu sinyaller vereceği beklentisiyle pozitif yönde hareket ederken, Çin'de gösterge niteliği taşıyan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Çin'deki Kredi Faiz Oranları

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankası tarafından belirlenen borçlanma faiz oranlarına uyguladıkları kar payına göre düzenlenen kredi piyasası oranları, 2019 yılından bu yana ülkede önemli bir gösterge teşkil ediyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı, kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz ay, 5 yıllık kredi faizi yüzde 3,95'ten yüzde 3,85'e çekilmişti. Bu durum, Çin Merkez Bankası’nın piyasa büyümesini teşvik etme çabalarına rağmen ihtiyatlı bir para politikası sürdürdüğünü göstermekte.

Döviz Kurları ve Endeks Performansları

Diğer yandan, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 146,9 seviyesine ulaşmış durumda ve bu durum, Japonya'daki borsa performansını olumlu etkiliyor. Öne çıkan endekslerden Nikkei 225, yüzde 1,8 artışla günü 38.062 puandan tamamlarken, Güney Kore'deki Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 2.669 puana yükseldi. Ancak Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 17.450 puanda ve Çin'deki Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.870 puanda işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 80.870 puanda yer alıyor.