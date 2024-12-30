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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Belirsizlikler Etkili

Asya borsalarında karışık bir görünüm hakim. ABD'de Donald Trump’ın göreve başlaması belirsizlikleri artırıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:10
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Belirsizlikler Etkili

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe girerken, ABD'nin başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralacak olması, yeni döneme dair belirsizlikleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Asya tarafında ise yılın son günlerinde, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticaret politikaları, bölgedeki ülkelerin odağında kalmayı sürdürüyor. Trump'ın ilk döneminde şiddetli bir ticaret savaşına tutuştuğu Çin, yeni dönemde de ABD'nin 47. başkanının dikkatini çekecek hedefleri arasında bulunuyor. Ayrıca, Çin ekonomisinin halihazırda deflasyon riskiyle mücadele etmesi, risk algısını daha da güçlendiriyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyat görünümüyle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu belirterek, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BoJ'u faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir. Bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır," dedi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında 49,6 olarak tespit edildi.

Güney Kore'de ise, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği bildiriliyor. Siyasal belirsizliklerin etkisiyle, risk algısının yüksek kalmaya devam ettiği gözlemleniyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 39.849 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 2.399 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 20.113, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.405, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 değer kazancıyla 79.055 puandan işlem görüyor.

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