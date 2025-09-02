DOLAR
Asya Borsalarında Karışık Seyir: BoJ Şahinliği ve Zirve Etkisi

Asya borsalarında karışık görünüm; BoJ Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun şahin açıklamaları, ŞİÖ zirvesi ve lider katılımları piyasaları etkiledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:26
Asya borsalarında karışık seyir: BoJ şahinliği ve diplomasi gündemi öne çıktı

Asya borsalarında karışık bir görünüm izlenirken, piyasaların odağında Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino tarafından yapılan şahin açıklamalar ve bölgedeki yoğun diplomasi trafiği yer alıyor.

BoJ'dan şahin mesaj

Ryozo Himino, bugün merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Himino, Japonya'nın ABD gümrük vergilerinin etkisiyle yavaşlayan büyüme nedeniyle geçici bir duraklama dönemine girebileceğini belirtti ve temel enflasyonunun, yıl sonunda istikrara kavuşmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Diplomasi gündemi: ŞİÖ zirvesi ve anma törenleri

Bölgedeki diplomasi takvimi de yakından takip ediliyor. Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi dün sona erdi; çok sayıda dünya liderinin katılımıyla gerçekleşti.

Ayrıca 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla törenler düzenlenecek. Etkinlikte askerî geçit töreni yer alacak ve dikkat çeken unsur, Kim Jong-un'un 2011'de göreve gelmesinden bu yana ilk kez dünya liderleriyle aynı törende bulunacak olması.

Tarifeler ve ABD'den mesaj

Donald Trump ise Hindistan'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Hindistan'ın petrol ve askeri ürünlerinin çoğunu Rusya'dan, çok azını ABD'den aldığına işaret ederek, Hindistan'ın tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiğini ancak bunun artık geçtiğini ifade etti.

Piyasa tepkileri ve endeks hareketleri

Analistler, bölge genelinde makroekonomik veri akışının sakin olduğunu ve Çin ile Hong Kong endekslerinde kar satışları ve düzeltmeler gözlemlendiğini belirtiyor.

Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 0,35 artışla 42.335,50 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,94 yükselişle 3.172,35 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.858 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.496 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 80.677 puandan işlem görüyor.

