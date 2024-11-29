Asya Borsalarında Karışık Seyir: Çin ve Japonya Ekonomik Gelişmeleri

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Özellikle Çin'in ABD ile yeni bir ticaret savaşı konusunda isteksiz olabileceği yönündeki beklentiler, Çin piyasalarını pozitif etkilerken, Japonya'da enflasyonun öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi Japonya Merkez Bankası(BoJ) faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin fiyatlamaları destekliyor.

Buna göre, Japonya'da TÜFE yıllık yüzde 2,6 ve çekirdek TÜFE yıllık yüzde 2,2 yükselerek beklentilerin gerisinde kalmadı. Ancak sanayi üretimi aylık yüzde 3 artmasına rağmen öngörüleri karşılamadı.

Dolar/yen paritesi, söz konusu verilerin ardından yüzde 0,9 azalışla 150,1 seviyesine gerileyerek, ihraçat ağırlıklı iş yapan şirketlerin olumsuz etkilenebileceği endişeleri nedeniyle Japonya'daki pay piyasalarını baskıladı.

Öte yandan, Güney Kore'de, gelecek dönemde yarı iletken çipler üzerinden ABD ile Çin arasında yeni bir gerilim çıkabileceği ihtimali, piyasada satışların sertleşmesine neden oluyor.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 38.149 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.455 puanda sonlandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 19.374 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanarak 3.328 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 yükseklikle 79.646 puanda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.