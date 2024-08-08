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Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir sürerken, ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve Japonya Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:55
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya pay piyasalarında yeni bir işlem gününde karışık bir görünüm hakim. ABD ekonomisine dair devam eden endişeler, pazartesi günü yaşanan tarihi satış baskısının ardından piyasaların toparlanma çabalarına rağmen, küresel piyasalardaki risk algısını sürdürüyor.

Japonya Merkez Bankası'ndan Açıklamalar

Dün, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın piyasaları rahatlatan açıklamaları, Asya piyasalarında görülen satış baskısını tam olarak bertaraf edemedi. BoJ'un toplantı tutanaklarında yer alan bilgilere göre, bazı üyeleri, politika faizinin daha fazla artırılması gerektiğini savunuyor.

Piyasa Verileri

Sonuç olarak, Dolar/yen paritesi %0,3 düşüşle 146,2 seviyelerinde işlem görmekte.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'daki Nikkei 225 endeksi %0,74 azalarak 34.831 puandan, Güney Kore'deki Kospi endeksi ise %0,45 değer kaybıyla 2.556 puandan kapandı.

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %0,4'lük bir artışla 16.951 puanda, Çin'deki Şanghay Bileşik endeksi ise %0,10 yükselerek 2.870 puanda işlem görmektedir. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,2 düşüşle 79.260 puanda seyretmektedir.

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