Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir
Asya pay piyasaları, bugün karışık bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranışı dikkat çekiyor.
Teknoloji Hisselerinde Düşüş
Özellikle teknoloji hisselerindeki düşüş eğilimi, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Analistler, ABD'de görülen teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısının Asya piyasalarında da etkili olduğunu belirtiyor.
Piyasa Gelişmeleri
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, %0,47 artışla 38.288 puan seviyesini kapatırken, dolar/yen paritesi %0,2 değer kazanarak 144,7 seviyesine yükseldi.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise %0,3 düşüşle 2.689 puana geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,2 artışla 17.840 puanda işlem görüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 azalışla 2.850 puanda kalırken, Hindistan'da Sensex endeksi ise %0,2 artışla 81.870 puana ulaştı.