Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller, risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Noel tatili öncesinde borsalarda belirsizlik hakim.

ABD'nin Tarife Politikaları

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın, göreve başlamasının ardından atacağını söylediği ek gümrük tarifesi adımlarına dair belirsizlikler sürüyor. ABD yönetimi, otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan eski tip Çin yarı iletkenlerine yönelik soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Çin ise bu duruma tepki göstererek, haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını bildirdi. Ayrıca, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesinin, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını görüşeceği öğrenildi.

Çin Ekonomisindeki Sorunlar

Analistler, Çin ekonomisindeki mevcut zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının, hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası olduğunu kaydederek, potansiyel ticaret savaşlarına karşı çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtiyor.

Dolar/yuan paritesi, ABD'nin yeni yönetiminin alacağı tarife kararları nedeniyle 7,2990 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Otomobil Sektöründe Birleşme Görüşmeleri

Kurumsal tarafta, Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu rekabetle başa çıkmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını açıkladı. Aylık bir açıklamada, Japon şirketlerin ortak bir holding şirketi altında birleşmeyi planladıklarını duyurdu.

Güney Kore'deki Politik Gelişmeler

Güney Kore'de, ana muhalefet partisi Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'taki sıkı yönetim ilanı nedeniyle meclisin azlini talep etti. Geçici olarak askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yerine vekalet eden Başbakan Han Duck-soo için azil süreci başlatılacağı bildirildi.

Asya Borsa Göstergeleri

Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, ABD'nin ilave 866 milyon dolarlık askeri malzeme ve silah satışını onaylaması da kınandı. Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, yarın ve perşembe günü işlemler yapılamayacak. Güney Kore'de de piyasalar yarın kapalı olacak.

Gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 azalarak 39.072 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,1 düşüşle 2.441 puana, Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi %1,1 değer kazanarak 20.122 puandan günü tamamladı. Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi %1,1 yükselerek 3.387 puandan işlem görmeye devam ediyor. Hindistan'da Sensex endeksi de %0,3 kazançla 78.745 puandan işlem görüyor.