DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,77 -0,29%
ALTIN
2.967,56 -0,41%
BITCOIN
3.327.557,97 -1,03%

Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsaları, Fed'in gevşeme döngüsünü yavaşlatma sinyalleri ile karışık bir seyir izliyor. Belirsizlikler risk iştahını kısıtlıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:12
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller, risk iştahını sınırlamaya devam ediyor. Noel tatili öncesinde borsalarda belirsizlik hakim.

ABD'nin Tarife Politikaları

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın, göreve başlamasının ardından atacağını söylediği ek gümrük tarifesi adımlarına dair belirsizlikler sürüyor. ABD yönetimi, otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan eski tip Çin yarı iletkenlerine yönelik soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Çin ise bu duruma tepki göstererek, haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını bildirdi. Ayrıca, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesinin, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını görüşeceği öğrenildi.

Çin Ekonomisindeki Sorunlar

Analistler, Çin ekonomisindeki mevcut zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının, hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası olduğunu kaydederek, potansiyel ticaret savaşlarına karşı çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtiyor.

Dolar/yuan paritesi, ABD'nin yeni yönetiminin alacağı tarife kararları nedeniyle 7,2990 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Otomobil Sektöründe Birleşme Görüşmeleri

Kurumsal tarafta, Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu rekabetle başa çıkmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını açıkladı. Aylık bir açıklamada, Japon şirketlerin ortak bir holding şirketi altında birleşmeyi planladıklarını duyurdu.

Güney Kore'deki Politik Gelişmeler

Güney Kore'de, ana muhalefet partisi Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'taki sıkı yönetim ilanı nedeniyle meclisin azlini talep etti. Geçici olarak askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yerine vekalet eden Başbakan Han Duck-soo için azil süreci başlatılacağı bildirildi.

Asya Borsa Göstergeleri

Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a, ABD'nin ilave 866 milyon dolarlık askeri malzeme ve silah satışını onaylaması da kınandı. Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, yarın ve perşembe günü işlemler yapılamayacak. Güney Kore'de de piyasalar yarın kapalı olacak.

Gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,3 azalarak 39.072 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,1 düşüşle 2.441 puana, Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi %1,1 değer kazanarak 20.122 puandan günü tamamladı. Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi %1,1 yükselerek 3.387 puandan işlem görmeye devam ediyor. Hindistan'da Sensex endeksi de %0,3 kazançla 78.745 puandan işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024'ün İlk Çeyreği: Türkiye Ekonomisinde Şaşırtıcı Gelişmeler
2
KOBİ'ler 2023'te İhracatın %35'ini, İthalatın %20'sini Gerçekleştirdi
3
Finansal Piyasalarda 2024'ün Üçüncü Çeyreği: Dalgalanma ve Faiz İndirimleri
4
Türkiye Enerji Sektöründe 2024'te Yeni Rekorlar Kırıyor
5
2024'de Ekonomide Öne Çıkan Gelişmeler: Türksat 6A ve BYD Yatırlama Anlaşması
6
Turistik Doğu Ekspresi'nin İlk Seferi Erzincan'a Ulaştı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak