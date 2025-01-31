Asya Borsalarında Karışık Seyir: Enflasyon ve Resesyon Endişeleri Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri devam ediyor. Bu ortamda ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

Küresel piyasalarda, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıkladığı düşünülerek pozitif bir seyir öne çıkmakta. Bununla birlikte, tatil sebebiyle bazı borsaların kapalı olduğu Asya'da işlem hacimleri düşük kaldı. Çin ve Hong Kong, ay takvimine göre yeni yılın başlangıcını kutladıkları için tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %3,4 artarak beklentilerin üzerinde sonuç verdi. Analistler, ülkede enflasyonun güç kazanmaya devam ettiğini belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) parasal sıkılaşma sürecinde yeni politika adımları atabileceğini ifade etti.

Ayrıca, Japonya'da aralık ayında sanayi üretimi önceki aya göre %0,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda % eksi 1,1 ile tahminlerin üzerinde bir sonuç ortaya koydu. Ülkede aralık ayında perakende satışlar yıllık bazda %3,7 artışla öngörülerin üzerinde yükseldi fakat aylık bazda % eksi 0,7 ile beklentilerin altında kaldı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,4 değer kazanarak 39.607 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise %0,8 düşüşle 2.517 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi %0,6 artışla 77.202 puan seviyesinde bulunuyor.