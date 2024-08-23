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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Faiz İndirim Beklentileri ve Yatırımcı Temkinliliği

Asya borsalarında karışık bir görünüm hakim. ABD Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları yatırımcıları tedirgin ediyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:55
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Faiz İndirim Beklentileri ve Yatırımcı Temkinliliği

Asya Borsa Görünümü: Karışık Seyir

Haftanın son işlem günü, Asya pay piyasalarında karar verme aşamasında karışık bir görünüm sergilenmektedir. Yatırımcılar, Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalara odaklanmış durumdalar.

Federal Rezerv'in Faiz İndirim Beklentileri

Piyasalarda, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık bir faiz indirimi olacağına dair fiyatlamalar dikkat çekiyor. Powell'ın bugün yapacağı duyuruların, piyasalarda oynaklığa sebep olması muhtemel.

Yatırımcıların Temkinli Tutumu

Asya borsalarında, Fed Başkanı'nın açıklamaları öncesinde yatırımcıların temkinli bir yaklaşım benimsediği gözlemleniyor. Bölge genelinde endekslerin dar bir bantta dalgalandığı belirtiliyor.

Japonya'da Tüketici Fiyatları Yükseldi

Öte yandan, Japonya'nın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında %2,8 artış gösterdi ve bu durum, Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın faiz artırımı konusundaki politika esnekliğini artırdığı ifade ediliyor.

Kur ve Endekslerdeki Gelişmeler

Dolar/Yen paritesi, dün %0,74'lük bir artışla 146,26 seviyesinde kapanırken, gün içinde %0,45'lik bir düşüşle 145,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Japonya'daki Nikkei 225 endeksi, %0,4'lük bir artışla 38.364 puandan, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise %0,22 değer kaybıyla 2.701 puandan günü tamamladı. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %0,45 düşüşle 17.560 puanda bulunuyor. Çin'in Şanghay bileşik endeksi, kapanışının hemen altında 2.845 puanda işlem görürken, Hindistan'daki Sensex endeksi %0,1 artarak 81.120 puana ulaştı.

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