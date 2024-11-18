Asya Borsalarında Karışık Seyir: Jeopolitik Riskler ve Para Politikaları Etkili

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

Çin ve ABD Liderleri Arasındaki Görüşme

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Joe Biden arasında, Peru'da düzenlenen Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamındaki görüşmenin detaylarını paylaştı. Şi Cinping'in, Biden ile görevi devretmeden önce yaptığı son görüşmede, özellikle Tayvan konusunda Pekin'in ilişkilerdeki "kırmızı çizgi" olarak gördüğü tutumunu yinelediği bildirildi.

Şi, Çin'in diğer kıyıdaş ülkelerle egemenlik ihtilaflarına konu olan Güney Çin Denizi'nde egemenlik ve deniz haklarına sahip olduğunu savunarak, "ABD, Güney Çin Denizi'ndeki ada ve resiflerdeki ikili ihtilaflara müdahale etmemeli, provokasyon dürtülerini kışkırtmamalı" ifadelerini kullandı.

Hong Kong'da Büyüme Tahmini Revizyonu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet, bu yıl için öngördüğü büyüme tahminini %2,5 ila %3,5 aralığından, kötümser tahmin olan %2,5'e çekti. Yerel hükümetten yapılan açıklamada, bu revizyonun gerekçesi olarak dış koşullardaki zorluklar ve politik belirsizlikler gösterildi.

Japonya'da Faiz Politikası

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı açıklamada, ekonomi ve fiyatlardaki gelişmelerin tahminler doğrultusunda seyretmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini yineledi. Ülkede bugün açıklanan verilere göre eylül ayı çekirdek makine siparişleri, aylık %0,7 ve yıllık %4,8 azaldı.

Borsa Endeksleri Üzerindeki Etkiler

Söz konusu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %1,1 azalışla 38.232 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 azalışla 3.323 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %2 yükselişle 2.464 puandan günü tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,8 primle 19.581 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 77.562 puanda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.