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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Noel Tatili Etkisi

Asya borsalarında Noel tatili nedeniyle karışık bir görünüm hakim. Likidite düşerken, ticaret politikaları gündemde.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:08
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Noel Tatili Etkisi

Asya Borsalarında Karışık Seyir: Noel Tatili Etkisi

Asya borsalarında işlem gören açık piyasalarda karışık bir seyir dikkat çekiyor. Analistler, bu durumu Noel tatili nedeniyle piyasaların sığ olmasına bağlıyor.

Küresel piyasalarda yılın son haftasında, dünyanın birçok yerinde Noel tatili nedeniyle işlemlerin durması, açık kalan sınırlı sayıda borsada likiditenin düşük seviyelerde kalmasına yol açıyor. 2024 yılına yaklaşırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları, piyasanın ana gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Analistler, ABD'nin Çin'e yönelik olası tarife artışlarının imalat sanayi ve ihracat oranları gibi kritik makroekonomik göstergeler üzerinde etkili olabileceğini belirtirken, ticaret savaşlarının yeniden patlak verme riskinin ise bölge genelindeki risk iştahını sınırladığını vurguluyor.

Japon ekonomisinde ise güç kazanan enflasyon gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı son açıklamada ekonomi ve fiyat görünümü ile ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu ifade etti. Ueda, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BOJ'un, faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir, bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır," dedi.

Ueda'nın açıklamalarının ardından, para piyasalarında BoJ'un gelecek yıl ocak ayında faiz artırma ihtimali yüzde 46 olarak fiyatlanıyor. Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3,382 puandan işlem görüyor.

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