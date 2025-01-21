Asya Borsalarında Karışık Seyir: Trump'ın Açıklamaları Piyasaları Etkiliyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkanlık görevini devralmasının ardından karışık bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda, Trump'ın açıklamalarının gümrük tarifeleri ve ticari ilişkiler üzerindeki etkileri yatırımcıların gündeminde.

Risk Algısı Sınırlı

Trump'ın yemin töreni sonrası yaptığı açıklamalarda doğrudan Çin'i hedef alan tarife söylemleri bulunmaması, Asya'daki risk algısını sınırlıyor. Bu durum, ek gümrük vergilerinin geniş bir zamana yayılabileceği beklentilerini destekliyor.

Ticaret Politikalarına Dikkat

Analistler, Trump'ın konuşmalarından elde edilen ilk izlenimlerin, şu an için Çinde’den daha çok iç politika ağırlıklı olduğunu belirtirken, yeni yönetimin ticaret politikalarına dair gelişmelerin yakından takip edileceğini vurguluyor.

Borsa Performansları

Bu gelişmeler ışığında, Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi %0,3 yükselişle 39,001 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,1 düşüşle 2.518 puanda yer aldı. Şu dakikalarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,9 değer kazanarak 20.099 puana, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi %0,1 düşüşle 3.240 puana geriledi. Hindistan’da Sensex endeksi ise yatay bir seyirle 77.094 puanda bulunuyor.