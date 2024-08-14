Asya Borsalarında Karmaşık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya pay piyasalarında belirsizlikler sürüyor. Küresel borsa indeksleri, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte pozitif bir seyir izlese de, bugün tüm gözler Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Yatırımcıların Endişeleri

Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda kat edilen gelişmeleri merak eden yatırımcılar, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlayan enflasyon verilerinin risk iştahını artırdığını gözlemliyor.

Japonya'da Siyasi Gelişmeler

Asya'da yeni günde karışık bir görünüm hâkim. Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, gelecek ay parti başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu. Kişida'nın bu sürpriz kararı, Japonya'nın ekonomi yönetimini nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri doğururken, dolar/yen paritesi %0,2 artışla 147,1 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasa Performansları

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, %0,54 artışla 36.427 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,87 değer kazanarak 2.644 puana ulaştı. Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,6 düşüşle 17.070 puanda bulunuyor ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,5 azalarak 2.850 puanda işlem görüyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi, %0,1 artışla 79.050 puanda seyrini sürdürüyor.